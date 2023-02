Diễn viên Song Hye Kyo gây chú ý ở sân bay khi lên đường sang Milan, Italy, chuẩn bị dự sự kiện thời trang.

Song Hye Kyo đến Milan Song Hye Kyo ở sân bay Incheon. Video: Dispatch Mỹ nhân 42 tuổi được truyền thông săn đón khi đến sân bay quốc tế Incheon, sáng 19/2. Song Hye-kyo mặc "cây đen", thể hiện phong cách thanh lịch. Cô dùng khăn quàng cổ che nửa mặt, bên trong đeo khẩu trang. Diễn viên thoải mái vẫy chào mọi người trước khi tiến vào trong. Song Hye Kyo sẽ tham dự một sự kiện thời trang ở Milan vào ngày 19/2, tuy nhiên, công ty quản lý không tiết lộ lịch trình cụ thể.

Song Hye Kyo tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Newsen

Từ cuối năm 2022, tên tuổi mỹ nhân họ Song được "hâm nóng" nhờ hiệu ứng của phần 1 dự án The Glory, do cô đóng chính. Hôm 17/2, diễn viên khiến fan phấn khích khi cập nhật trên Instagram cá nhân bức ảnh mới, được cho nằm trong phần hai của phim. Cô chú thích đơn giản nội dung "2023.3.10", tức ngày phần tiếp theo của phim phát hành trên Netflix.

The Glory đánh dấu lần thử sức của Song ở dòng phim tâm lý, giật gân. Cô thủ vai Moon Dong Eun, bị nhóm bạn năm người bắt nạt, gây ra những vết sẹo về thể xác lẫn tinh thần. Cô dành thanh xuân để thay đổi cuộc sống, lên kế hoạch trả thù từng người, bất chấp tính mạng của bản thân... Phim do Kim Eun Sook biên kịch, bà nổi tiếng với nhiều tác phẩm ăn khách như Hậu duệ mặt trời, Chuyện tình Paris, Phẩm chất quý ông... Đạo diễn là Ahn Gil Ho - người từng chỉ đạo Hoàng tử gác mái, Hồi ức Alhambra, Khu rừng bí mật... Phim còn có sự tham gia diễn xuất của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon...

Diễn xuất của Song Hye Kyo được đánh giá tích cực. Loạt biểu cảm sắc lạnh qua đôi mắt, nụ cười bí ẩn của cô được khán giả trên các diễn đàn phim nhận xét "có màn lột xác" so với Hậu duệ mặt trời, Now We Are Breaking Up... Phim "gây sốt" ở nhiều quốc gia châu Á, đứng top đầu phim hot trong tuần. Để nhập vai, Song Hye Kyo cho biết đã giảm cân, không ngại cởi đồ trong một cảnh quay.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu ảnh. Cô nổi tiếng ở châu Á qua nhiều phim như Trái tim mùa thu (2000), Người thừa kế khách sạn (2001), Một cho tất cả (2003), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Thế giới họ đang sống (2008), Ngọn gió đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời... Ở tuổi 42, người đẹp được nhận xét giữ vững phong độ nhan sắc, đắt show quảng cáo, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ.

Mỹ nhân từng hẹn hò Lee Byung Hun, Hyun Bin... Cô kết hôn với tài tử Song Joong Ki năm 2017, ly dị sau hai năm cưới. Hồi đầu năm, chồng cũ của cô công bố sắp kết hôn với bạn gái người Anh Katy Louise Saunder, 39 tuổi, và chuẩn bị đón con đầu lòng.

Tân Cao (theo Newsen, Naver)