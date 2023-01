Song Hye Kyo giảm cân để đóng 'The Glory'

Song Hye Kyo nói đã giảm cân trong hai tháng để đóng cảnh cởi đồ, lộ những vết sẹo trước nam chính trong "The Glory".

Ngày 7/1, Netflix tung video buổi trò chuyện về The Glory (Vinh quang trong thù hận) của các diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim. Tại đây, hậu trường cảnh Song Hye Kyo cởi đồ, để lộ những vết sẹo khắp cơ thể ở tập sáu được tiết lộ. Trước đó, sau khi tập phim lên sóng, có nhiều bình luận hướng về hình thể của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo và cảnh cởi đồ hiếm thấy trong "The Glory". Ảnh: Netflix

Biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook dành lời khen ngợi cho nỗ lực của diễn viên trong quá trình quay phim. Khi Eun Sook nói với mỹ nhân họ Song về sự quan trọng của phân cảnh, cô lo lắng, sợ Song Hye Kyo không thoải mái. "Tôi đã hỏi thẳng cô ấy 'như vậy có được không?'. Song trả lời: 'Hãy cho em hai tháng'. Tôi nghĩ cô ấy sẽ tập thể dục nhưng không, thay vào đó là giảm cân. Cô ấy muốn trông hốc hác và nhỏ bé thay vì trông thật xinh đẹp trong cảnh quay đó. Và cô ấy đã làm được điều đó", Kim Eun Sook nói.

Êkíp tiết lộ Song Hye Kyo đã giảm cân nhờ ăn cơm konjac. "Tôi rất biết ơn những nỗ lực của cô ấy. Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh quay hoàn chỉnh", Kim Eun Sook nói thêm.

Song Hye Kyo tại buổi giao lưu. Ảnh: Netflix

Song Hye Kyo cho biết cô quyết định giảm cân vì nghĩ mình không nên xinh đẹp trong cảnh quay đó. Cô nói: "Vai Dong Eun vốn không có thời gian hay năng lượng để chăm sóc cho ngoại hình. Tôi chỉ muốn làm tốt vai diễn, không quan tâm đến thứ khác khi quay cảnh này".

Tại buổi nói chuyện, Song Hye Kyo còn nói về những cảnh quay ấn tượng khác, trong đó có đoạn Moon Dong Eun lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Park Yeon Jin - người cầm đầu những trò bạo lực học đường. Cô nói: "Khi tôi đọc kịch bản về cảnh này, tôi không biết mình nên diễn theo cảm xúc nào. Tôi đã hành động với mức độ mà mình nghĩ trong đầu nhưng đạo diễn đã yêu cầu tôi 'hãy diễn như một con khốn, điên rồ hơn nữa'. Mọi cường độ về cảm xúc cứ thế tiếp tục tăng lên..."

Song Hye Kyo vui vẻ khi nói về những lời khen của khán giả dành cho diễn xuất của cô qua bộ phim. "Tôi cảm thấy hơi tệ. Tôi tự hỏi mình đã làm gì cho đến tận bây giờ. Tôi nhận ra mình đã không thể hiện cho người xem thấy khía cạnh này sớm hơn. Tôi tin rằng bản thân đã làm việc chăm chỉ hơn", mỹ nhân nói.

Song Hye Kyo 'lột xác' trong phim mới Song Hye Kyo ở "The Glory", phim ra mắt từ 30/12. Video: Netflix

The Glory đánh dấu lần thử sức của Song ở dòng phim tâm lý, giật gân. Cô thủ vai Moon Dong Eun bị nhóm bạn năm người bắt nạt, gây ra những vết sẹo về thể xác lẫn tinh thần. Cô dành thanh xuân để thay đổi cuộc sống, lên kế hoạch trả thù từng người, bất chấp tính mạng của bản thân... Phim do Kim Eun Sook biên kịch, bà nổi tiếng với nhiều tác phẩm ăn khách như Hậu duệ mặt trời, Chuyện tình Paris, Phẩm chất quý ông... Đạo diễn là Ahn Gil Ho - người từng chỉ đạo Hoàng tử gác mái, Hồi ức Alhambra, Khu rừng bí mật... Phim còn có sự tham gia diễn xuất của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon...

Qua tám tập của phần một lên sóng Netflix hơn một tháng qua, diễn xuất của Song Hye Kyo được đánh giá tích cực. Loạt biểu cảm sắc lạnh qua đôi mắt, nụ cười bí ẩn của cô được khán giả trên các diễn đàn phim nhận xét "có màn lột xác" so với Hậu duệ mặt trời, Now We Are Breaking Up... trước đó. Phim "gây sốt" ở nhiều quốc gia châu Á, đứng top đầu phim hot trong tuần. Phần hai gồm tám tập đang được triển khai để lên sóng vào tháng 3.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu ảnh. Cô nổi tiếng ở châu Á qua nhiều phim như Trái tim mùa thu (2000), Người thừa kế khách sạn (2001), Một cho tất cả (2003), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Thế giới họ đang sống (2008), Ngọn gió đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời... Ở tuổi 41, người đẹp được nhận xét giữ vững phong độ nhan sắc, đắt show quảng cáo, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ. Theo Hankookilbo, Song Hye Kyo nằm trong top nữ diễn viên nhận thù lao cao nhất Hàn Quốc, với 200 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình

Mỹ nhân từng hẹn hò Lee Byung Hun, Hyun Bin... Cô kết hôn với tài tử Song Joong Ki năm 2017, ly dị sau hai năm cưới.

Tân Cao (theo Allkpop)