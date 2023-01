Katy Louise Saunders - mỹ nhân Anh thành vợ Song Joong Ki

Katy Louise Saunders - vợ người Anh của tài tử Soong Joong Ki - từng đóng nhiều phim ở Italy, hiện là giáo viên ngoại ngữ.

Ngày 30/1, Song Joong Ki thông báo kết hôn với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders, 39 tuổi. Theo Dispatch, Saunders đang mang thai khoảng ba tháng. Giữa tháng 1, cô cùng mẹ ruột đi mua sắm đồ trẻ em tại một trung tâm thương mại ở Seoul. Nguồn tin cho biết Katy chuyển đến Hàn Quốc sống cùng Song Joong Ki từ năm ngoái. Bố mẹ cô cũng có mặt để chăm sóc con gái mang bầu.

Vì phải thường xuyên ra ngoài đóng phim, Song Joong Ki cố gắng hết sức để giúp Katy hòa nhập cuộc sống mới. Anh thuê một phiên dịch viên đi cùng vợ cả ngày. Hai người đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ riêng tư.

Katy Louise Saunders đi mua sắm ở khu vực gần Công viên Dosan, Gangnam, Seoul. Ảnh: Dispatch

Theo trang Koreaboo, vợ mới cưới của Song Joong Ki cao 1,7 mét, có bố là người Anh, mẹ người Colombia. Cô sinh năm 1984 ở London (Anh) trong gia đình theo đạo Thiên Chúa. Suốt tuổi thơ, cô thường xuyên chuyển nhà và trường học giữa nhiều vùng ở Anh và Italy theo công việc của bố. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Bocconi, một trong những trường tư thục hàng đầu. Người đẹp cũng học thêm diễn xuất ở một trung tâm nghệ thuật đắt đỏ.

Nhan sắc Katy Louise Saunders

Cô tham gia điện ảnh năm 18 tuổi, với vai diễn trong bộ phim chính kịch lãng mạn của Italy năm 2002 Un viaggio chiamato amore (tên tiếng Anh là A Journey Called Love), do Michele Placido đạo diễn. Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật, khắc họa mối quan hệ đau khổ giữa nhà văn về nữ quyền Sibilla Aleramo và nhà thơ Dino Campana. Cô đóng phiên bản trẻ tuổi của nhân vật Sibilla Aleramo.

Năm 2004, cô đóng cặp Riccardo Scamarcio trong phim Step in Tre metri sopra il cielo (Three Steps Over Heaven). Người đẹp nhập vai một nhà hoạt động xã hội, phải lòng gã trai hư. Phim do Luca Lucini đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết của Federico Moccia.

Katy Louise Saunders nhảy múa trong phim về vũ công Katy Louise Saunders nhảy múa trong phim "Non smettere di sognare" (Follow Your Dreams). Video: IMDB

Năm 2007, cô đoạt giải Student Jury Award, hạng mục Diễn viên mới xuất sắc cho vai Giulia Farnese trong bộ phim Los Borgia. Ngoài ra, cô đóng nhiều vai phụ, vai khách mời trong các phim như The Lizzie McGuire Movie, Virgin Territory, Law & Order... Năm 2011, cô thể hiện khả năng nhảy múa khi hóa thân vũ công đầy tham vọng trong series Non smettere di sognare (Follow Your Dreams). Những phim gần nhất cô tham gia là Conder, The Scorpion King: Book of Souls và Welcome Home, cùng ra mắt trong năm 2018.

Song Joong Ki giấu danh tính bạn gái Joong Ki (đội mũ) và Katy Louise Saunders ở sân bay hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Video: Newsen

Katy Louise Saunders hiện rời làng giải trí, làm gia sư ngoại ngữ. Cô kín tiếng, ít cập nhật cuộc sống trên các trang mạng xã hội. Theo truyền thông Hàn Quốc, cô là giáo viên của Song Joong Ki thời gian anh đóng phim Vincenzo. Trong phim, tài tử vào vai người Hàn Quốc được một gia đình Italy nhận nuôi từ nhỏ, sau trở thành chiến lược gia, luật sư và trùm mafia ở Italy.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders. Ảnh: Cnalifestyle

Nhiều fan của Song Joong Ki chúc mừng anh, khen vợ chồng xứng đôi vừa lứa từ ngoại hình đến học vấn. Chương trình The List 2016 của đài tvN tiết lộ thời trung học, Joong Ki là nam sinh xuất sắc, thuộc top dẫn đầu toàn trường môn toán và tiếng Anh. Vì bố mẹ không đồng ý anh thi vào trường nghệ thuật, năm 2005, với 380 điểm (tối đa 400 điểm), Song Joong Ki đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh Đại học Sungkyunkwan. Với vai trò diễn viên, Song Joong Ki cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng qua loạt phim Chàng trai tốt bụng, A Werewolf Boy, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt.

Nam diễn viên hiện sở hữu hàng chục triệu USD bất động sản, nằm trong top diễn viên đắt show quảng cáo. Theo trang idolnetworth, vợ anh, Katy Louise Saunders có tài sản khoảng 6 triệu USD.

Trước Katy Louise Saunders, Song Joong Ki từng trải qua cuộc hôn nhân hai năm với minh tinh Song Hye Kyo. Họ hoàn tất thủ tục ly dị năm 2019.

Thanh Thanh (theo Koreaboo)