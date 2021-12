Song Hye Kyo bị công kích

Hàn QuốcDiễn viên Song Hye Kyo bị nhiều người nói "lẳng lơ", "chuyên quyến rũ bạn diễn".

Từ khi ra mắt phim mới, Now We Are Breaking Up, hồi tháng 11, đến nay, Song Hye Kyo vướng không ít thị phi. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều khán giả chê bai cô "bất tài", "diễn xuất kém", chuyên gạ gẫm bạn diễn, gây chú ý bằng chuyện tình ái với các tài tử đóng cặp.

Một Youtuber còn đăng video nhắc lại chuyện Song Hye Kyo trốn thuế, cho rằng cô được đại gia "chống lưng" để thoát khỏi scandal. Video thu hút hơn hai triệu lượt xem.

Hye Kyo trong phim "Now We Are Breaking Up". Ảnh: SBS

Phía công ty quản lý của Song Hye Kyo chưa phản hồi về những công kích nhằm vào nữ diễn viên, khiến fan của cô bất mãn. Theo Ettoday, một hội fan cho biết sẽ tổ chức biểu tình quy mô lớn để phản đối công ty quản lý, ép họ có động thái pháp lý bảo vệ quyền lợi cho Hye Kyo.

Trước đây, minh tinh từng nhiều lần kiện những người tung tin thất thiệt, làm tổn hại danh dự cô. Năm 2016, người phát tán tin "Song Hye Kyo là nhân tình của chính khách" bị tòa án phạt 3 triệu won (khoảng 60 triệu đồng).

* Lối mòn của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí năm 1996 sau khi giành giải thưởng trong một cuộc thi người mẫu. Khi 18 tuổi, cô gặt hái thành công vang dội với vai chính trong Trái tim mùa thu. Tiếp đó, người đẹp nổi danh với All in, Ngôi nhà hạnh phúc, The world that they live in, Hậu duệ mặt trời... Theo Hankookilbo, Hye Kyo và đồng nghiệp Jeon Ji Hyun nhận cátxê 200 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình - cao nhất giới sao nữ Hàn Quốc. Ở tuổi 40, người đẹp là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Tài tử 9x phấn khích khi đóng người tình Song Hye Kyo Hye Kyo đóng cặp Jang Ki Yong, tài tử kém cô 11 tuổi, trong "Now We Are Breaking Up". Video: SBS

Nữ diễn viên từng yêu các bạn diễn Lee Byung Hun, Hyun Bin, Song Joong Ki, vướng tin đồn hẹn hò Bi Rain. Năm 2017, cô tổ chức đám cưới với Song Joong Ki - người kém cô bốn tuổi, ly hôn hồi tháng 6/2019.

