Lối mòn của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo bị đóng khung với hình tượng nhân vật xinh đẹp, thành đạt và có tình yêu lãng mạn nhưng trắc trở.

Diễn viên trở lại màn ảnh sau gần ba năm ly hôn với tác phẩm thuộc thể loại tình cảm lãng mạn Now, We Are Breaking Up. Cô hóa thân Ha Young Eun - trưởng nhóm thiết kế thời trang xinh đẹp, tài giỏi, độc lập và có vết sẹo tình yêu giấu kín. Young Eun gặp và yêu Yoon Jae Gook (Jang Ki Yong) - nhiếp ảnh gia tài năng.

Sau khi hai tập đầu lên sóng (12-13/11), diễn xuất của cô bị chê nhiều hơn khen. Theo DongA, ngoài ngoại hình đẹp, diễn viên chưa thể hiện được cảm xúc nhân vật, phát âm tiếng Pháp vụng về. Tờ Tenasia nhận định Ha Young Eun mang hình bóng của các vai Song Hye Kyo từng đóng. Tài khoản Marast bình luận trên Facebook: "Song Hye Kyo xưa giờ chỉ một kiểu nhân vật, nét diễn với đặc trưng là tính cách khá lạnh lùng, đôi mắt long lanh. Trong phim này cô ấy diễn chưa tới, chỉ là rất xinh". Bộ phận khán giả khen cô làm tròn vai, trẻ trung, ngọt ngào bên Jang Ki Yong.

Tập một "Now, We Are Breaking Up" Trích đoạn Song Hye Kyo trong tập 1 "Now, We Are Breaking Up". Tại Việt Nam, phim được mua bản quyền và phát sóng song song trên Vieon. Video: Vieon

Trang Hankooki cho rằng với khán giả mong muốn sự khác biệt trong diễn xuất và chọn kịch bản của diễn viên, Now, We Are Breaking Up có phần gây thất vọng. Tại buổi họp báo, khi được hỏi về vấn đề này, cô nói: "Tôi kỳ vọng lớn ở bản thân và mong muốn Song Hye Kyo của năm 40 tuổi sẽ có một tình yêu khác với tuổi 30. Có người chỉ trích rằng tôi cứ mãi đóng phim tình cảm nhưng tôi không nuối tiếc điều gì khi nhận tác phẩm này. Dù mọi người có nói gì thì tôi vẫn nghĩ Now, We Are Breaking Up là lựa chọn đúng đắn ở giai đoạn này của cuộc đời".

Hơn 10 năm qua, Song Hye Kyo "đóng khung" với loạt phim tình cảm, theo Tenasia. Nhân vật của cô đa phần có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, sự nghiệp thành công, không mặn mà với tình yêu nhưng sau đó vướng vào lưới tình của nam chính.

Trong Gặp gỡ (2019), cô đóng Cha Soo Hyun - chính trị gia kiêm doanh nhân thành đạt, qua một đời chồng. Vốn là người lạc quan, vui vẻ nhưng môi trường sống khiến cô ngột ngạt, thiếu tự do, vì thế trở nên lạnh lùng. Cô gặp và nảy sinh tình cảm với Jin Hyuk (Park Bo Gum) - thanh niên chưa có sự nghiệp, gia thế bình thường. Mối quan hệ vấp phải sự phản đối từ nhiều phía.

Sohu đánh giá nội dung tác phẩm không mới, thậm chí lặp lại mô típ của nhiều phim Hàn. Tuy nhiên, phim vẫn thu hút người xem nhờ sự ngọt ngào, lãng mạn và tên tuổi của diễn viên.

Cảnh hôn Song Hye Kyo - Park Bo Gum Nụ hôn của Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong "Gặp gỡ". Video: tvN

Phim Hậu duệ mặt trời (2016), diễn viên vào vai bác sĩ Kang Mo Yeon hết lòng vì công việc và có chuyện tình lãng mạn với đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki). Theo Hankyung, nhân vật của Song Hye Kyo không có nhiều khác biệt nhưng nội dung phim mới lạ, hấp dẫn. Tác phẩm khai thác đề tài quân nhân, lồng ghép sự kịch tính, nguy hiểm trên chiến trường và tinh thần yêu nước. Phim tạo nên cơn sốt ở châu Á, với lượng người xem lớn, được gần 30 quốc gia mua bản quyền phát sóng, trong đó có Việt Nam.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong "Hậu duệ mặt trời". Ảnh: KBS

Ở Gió đông năm ấy (2013), diễn viên đóng Oh Young - người thừa kế tập đoàn lớn nhưng mắc chứng suy giảm thị lực, mất niềm tin vào tình yêu. Oh Young sau đó yêu của Oh Soo (Jo In Sung) - tay cờ bạc chơi bời, giả làm em trai thất lạc của cô để chiếm đoạt tài sản. Câu chuyện éo le và những hình ảnh buồn trong phim gợi nhớ đến Trái tim mùa thu - tác phẩm làm nên tên tuổi Hye Kyo.

Trong Thế giới họ đang sống (2008), cô hóa thân Joon Young - cô gái nhà giàu có mẹ nghiện cờ bạc và cặp kè với nhiều đàn ông. Cô yêu Ji Oh (Huyn Bin) - chàng trai đến từ vùng nông thôn nghèo. Họ nhiều lần hợp tan vì gia đình phản đối và những hiểu lầm.

Hyun Bin, Song Hye Kyo Song Hye Kyo và Hyun Bin trong "Thế giới họ đang sống". Video: KBS2

Hankooki nhận định phong cách của Song Hye Kyo cũng không có nhiều thay đổi trong nhiều năm. Vì vậy, diễn viên thường xuyên vướng phải tranh cãi về kỹ năng diễn xuất. "Thật an toàn khi chọn những vai tương tự nhưng không mang lại điều mới lạ", trang này viết. Thuở mới vào nghề, Song Hye Kyo có nhiều biến hóa hơn. Trong Trái tim mùa thu, cô đóng Eun Seo ngây thơ, u sầu. Trong Một cho tất cả, cô hóa thân Min Soo Yeon thuần khiết. Ở Ngôi nhà hạnh phúc, diễn viên thể hiện nhân vật vui vẻ, dễ thương.

Khác Song Hye Kyo, nhiều sao nữ thử sức ở các dạng vai khác nhau. Jeon Ji Hyun biến hóa từ phim hành động Sứ mệnh truy sát, Đội quân siêu trộm, tình cảm lãng mạn trong Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh, đến đề tài xác sống trong Kingdom: Ashin of the North. Kim Tae Hee nhận được nhiều lời khen khi đóng vai người mẹ từ cõi âm trở về dương gian trong Hi Bye, Mama. Son Ye Jin cũng thay đổi hình tượng ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Hiểu Nhân