Tài tử 9x phấn khích đóng người tình Song Hye Kyo

Hàn QuốcJang Ki Yong, 29 tuổi, trải qua cảm xúc căng thẳng, hạnh phúc khi đóng bạn trai của Song Hye Kyo, 40 tuổi.

Theo News1, Jang Ki Yong, Song Hye Kyo cùng các diễn viên phim Now, We Are Breaking Up dự buổi họp báo ra mắt phim, chiều 9/11. Ki Yong kể cảnh quay đầu tiên của anh với đàn chị là ở Busan. Trước khi bấm máy, anh rất lo lắng, căng thẳng, được Song Hye Kyo ân cần chỉ bảo, giúp đỡ. "Nhìn vào mắt chị ấy, tôi có thể lấy lại bình tĩnh, tập trung hóa thân nhân vật. Từ lần đầu gặp Song Hye Kyo đến nay, tôi vẫn cảm thấy chị ấy ở bên tôi là điều thật kỳ diệu, đóng phim với chị là trải nghiệm tuyệt vời", Jang Ki Yong nói.

Jang Ki Yong, Song Hye Kyo quảng bá phim ngày 9/11, nam diễn viên cao 1,87 m. Ảnh: SBS

Ki Yong cho biết khi không ghi hình, anh thoải mái trò chuyện với Song Hye Kyo, cảm thấy cô như người chị đã quen từ lâu. Còn nữ diễn viên khen Jang Ki Yong lịch sự và tốt bụng, hiểu ý đạo diễn, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi cảnh quay.

Song Hye Kyo nói Now, We Are Breaking Up thuộc thể loại tình yêu song khác biệt những tác phẩm cùng đề tài mà cô từng đóng. Phim gần gũi đời thực với đủ đắng cay, mặn ngọt. Cô hy vọng tạo được đồng cảm với những phụ nữ tuổi ngoài 30 tới 40, khi phim lên sóng từ ngày 12/11.

Tài tử 9x phấn khích khi đóng người tình Song Hye Kyo Cảnh phim "Now, We Are Breaking Up". Video: SBS

Hye Kyo nhận kịch bản từ cuối năm 2020, từng từ chối song công ty sản xuất kiên trì mời cô hợp tác. Sau khi nghiên cứu lại, cô đồng ý tham gia. Người đẹp vào vai Ha Young Eun - trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Young Eun tài năng, quyết đoán, tính cách độc lập và yêu cầu cao với bản thân. Ha Young Eun bén duyên Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) - nhiếp ảnh gia thời trang có tài, quyến rũ.

Jang Ki Yong, Song Hye Kyo quảng bá phim hôm 25/10. Ảnh: SBS

Từ khi công bố dự án, Song Hye Kyo vướng nhiều tranh cãi. Không ít fan lo ngại dự án mới của cô thất bại vì phim tình yêu lãng mạn gần nhất của cô - Gặp gỡ - không gây tiếng vang. Trong tác phẩm này, cô nhận nhiều lời chê gượng gạo khi đóng cặp tài tử kém 12 tuổi - Park Bo Gum. Một số khác tin tưởng khả năng chọn kịch bản của Hye Kyo, kỳ vọng người đẹp tái xuất thành công, sau khi ly hôn Song Joong Ki năm 2019.

Tài tử 9x phấn khích khi đóng người tình Song Hye Kyo Trailer "Now, We Are Breaking Up". Video: SBS

Như Anh (theo News1)