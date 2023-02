Sóng điện thoại có gây yếu sinh lý đàn ông?

Vợ tôi nhắc nhở dùng điện thoại nhiều ảnh hưởng đến chức năng tình dục, gây yếu sinh lý, nhưng tôi vẫn thấy sinh hoạt vợ chồng rất hòa hợp, hạnh phúc. Nhờ bác sĩ tư vấn. (Trường, 37 tuổi, Lào Cai)

Trả lời:

Sóng điện thoại là một dạng bức xạ điện từ được tạo ra bởi các tín hiệu tần số vô tuyến (RF) được sử dụng trong giao tiếp điện thoại di động. Năng lượng từ các sóng này được hấp thụ bởi các mô cơ thể và có thể tạo ra nhiệt. Đến nay chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy sóng điện thoại ảnh hưởng đến nồng độ testosterone. Đây là hormone quan trọng đảm bảo cho chức năng tình dục nam giới bình thường.

Tuy nhiên, sóng điện thoại có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nam thông qua việc tạo ra nhiệt. Tinh hoàn và các ống sinh tinh rất nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ. Tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể dẫn đến dị dạng tinh trùng. Mang điện thoại di động trong túi quần, có thể làm tăng nhiệt độ tinh hoàn do gần, tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản của nam giới.

Một nghiên cứu trên tạp chí Fertility and Sterility của Hội Y học sinh sản Mỹ, cho thấy nam giới sử dụng điện thoại di động hơn 4 giờ mỗi ngày có số lượng tinh trùng thấp và giảm độ di động tinh trùng hơn so với những người ít sử dụng điện thoại. Nghiên cứu cũng chỉ ra ảnh hưởng rõ nhất khi để điện thoại di động trong túi quần. Tuy nhiên, nghiên cứu này bị cho là không đủ tin cậy do cỡ mẫu nhỏ và thực tế là thiếu các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, như hút thuốc, uống rượu và béo phì.

Nhìn chung, sử dụng điện thoại di động với mức độ cao có thể làm tăng mức độ căng thẳng thần kinh, rối loạn giấc ngủ và các triệu chứng của bệnh trầm cảm ở nam giới. Sử dụng điện thoại di động quá mức cũng là một yếu tố nguy cơ gây hại đến sức khỏe nam giới, gồm cả sức khỏe tình dục và sinh sản.

Tuy nhiên, suy giảm chất lượng tinh trùng có thể còn do các yếu tố bên ngoài như thói quen sống, ô nhiễm môi trường, tai nạn. Khi giảm nhu cầu, tần số quan hệ tình dục, chức năng sinh dục giảm, giảm xuất tinh, nam giới nên đi khám để được đánh giá tổng quát về sức khỏe sinh lý.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc

Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội