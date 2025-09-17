Son Ye Jin, Lisa dự thảm đỏ Liên hoan phim Busan

Năm nay cô ra mắt No Other Choice, đóng cùng Lee Byung Hun.

Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, tổ chức lần đầu năm 1996 nhằm giới thiệu thành tựu của điện ảnh khu vực đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim, trao giải cho khoảng 20 hạng mục. Năm nay, ban tổ chức công chiếu 241 tác phẩm từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.