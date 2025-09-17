Thứ sáu, 19/9/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ tư, 17/9/2025, 20:45 (GMT+7)

Son Ye Jin, Lisa dự thảm đỏ Liên hoan phim Busan

Son Ye Jin, Lisa dự thảm đỏ Liên hoan phim Busan

Hàn QuốcSon Ye Jin, Lisa và nhiều minh tinh, tài tử dự khai mạc Liên hoan phim Busan, ngày 17/9.

Ca sĩ nhóm Blackpink mặc thiết kế mùa thu đông của Maison Margiela.

Lisa trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2025
 
 

Lisa trong mẫu đầm xuyên thấu, tạo hình cánh hoa. Video: Osen

Người đẹp theo lối trang điểm căng bóng.

Khởi nghiệp với vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng, Lisa lấn sân mảng phim ảnh, từng đóng The White Lotus 3. Năm nay, cô xuất hiện ở một số sự kiện điện ảnh quốc tế như Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Emmy.

Minh tinh Son Ye Jin chọn thiết kế vải lụa.

Năm nay cô ra mắt No Other Choice, đóng cùng Lee Byung Hun.

Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, tổ chức lần đầu năm 1996 nhằm giới thiệu thành tựu của điện ảnh khu vực đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim, trao giải cho khoảng 20 hạng mục. Năm nay, ban tổ chức công chiếu 241 tác phẩm từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kim Yoo Jung diễn viên phim Huyền thoại Ijimae, Dong Yi, Mặt trăng ôm mặt trời, Mây họa ánh trăng.

Han Hyo Joo - minh tinh được mệnh danh "cười đẹp nhất Hàn Quốc".

Người đẹp Han So Hee.

Lee Byung Hun ở tuổi 55.

Lương Gia Huy, tài tử Hong Kong đóng Người tình, Bản sắc anh hùng 3, Đông tà tây độc, Thần Bài 2, Xã hội đen.

Diễn viên Nhật Bản Sakaguchi Kentaro, anh đóng người yêu Lisa trong phim ngắn Dream.

Như Anh
Ảnh: Osen, Dispatch

  Trở lại Giải tríTrở lại Giải trí