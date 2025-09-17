Son Ye Jin, Lisa dự thảm đỏ Liên hoan phim Busan

Ca sĩ nhóm Blackpink mặc thiết kế mùa thu đông của Maison Margiela.
Lisa trong mẫu đầm xuyên thấu, tạo hình cánh hoa. Video: Osen
Người đẹp theo lối trang điểm căng bóng.
Khởi nghiệp với vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng, Lisa lấn sân mảng phim ảnh, từng đóng The White Lotus 3. Năm nay, cô xuất hiện ở một số sự kiện điện ảnh quốc tế như Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Emmy.
Minh tinh Son Ye Jin chọn thiết kế vải lụa.
Năm nay cô ra mắt No Other Choice, đóng cùng Lee Byung Hun.
Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, tổ chức lần đầu năm 1996 nhằm giới thiệu thành tựu của điện ảnh khu vực đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim, trao giải cho khoảng 20 hạng mục. Năm nay, ban tổ chức công chiếu 241 tác phẩm từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Người đẹp Han So Hee.
Lee Byung Hun ở tuổi 55.
Lương Gia Huy, tài tử Hong Kong đóng Người tình, Bản sắc anh hùng 3, Đông tà tây độc, Thần Bài 2, Xã hội đen.
Như Anh
Ảnh: Osen, Dispatch