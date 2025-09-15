'Phù thủy nhỏ' Lisa bên dàn sao Emmy

Nhiều tạp chí, trong đó có Vogue và Harper's Bazaar đều gọi Lisa là "phù thủy Glinda thế hệ Z". Glinda là nhân vật hư cấu trong phim Wicked, thường mặc váy màu hồng giống như thiết kế của Lisa.

Người đẹp 28 tuổi phối đầm cùng giày cao gót đính đá màu hồng và bộ trang sức Serpenti bằng vàng của Bulgari.