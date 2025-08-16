Hậu trường Lisa đóng phim cùng tài tử Nhật Bản

Trong phim ngắn, họ vào vai hai người yêu nhau, đau đớn vì sinh ly tử biệt. Tác phẩm có đoạn Lisa hỏi Sakaguchi Kentaro: "Kiếp sau anh muốn trở thành gì?", chàng trai nói đây là câu hỏi khó, hỏi ngược Lisa câu đó. Cô gái đáp muốn trở thành một cái cây còn chàng trai nói muốn trở thành hồ nước ở trước cây đó.