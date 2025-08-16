Hậu trường Lisa đóng phim cùng tài tử Nhật Bản

Ngày 16/8, công ty quản lý của Lisa đăng các video, ảnh hậu trường cô và Sakaguchi Kentaro khi hợp tác quay MV dạng phim ngắn.
Lisa, Sakaguchi Kentaro vào vai tình nhân. Video: LLOUD
Tương tác của cả hai nhận phản hồi tích cực từ fan. Sakaguchi Kentaro, 34 tuổi, thuộc nhóm người mẫu, tài tử nổi bật nhất Nhật Bản, được mệnh danh "Nam thần muối". Theo Elle, tên gọi này chỉ những người có gương mặt "tinh khiết như muối", đôi mắt nhỏ dài, môi mỏng, mũi cao, tính cách nho nhã, cười hay không cười đều quyến rũ.
Trong phim ngắn, họ vào vai hai người yêu nhau, đau đớn vì sinh ly tử biệt. Tác phẩm có đoạn Lisa hỏi Sakaguchi Kentaro: "Kiếp sau anh muốn trở thành gì?", chàng trai nói đây là câu hỏi khó, hỏi ngược Lisa câu đó. Cô gái đáp muốn trở thành một cái cây còn chàng trai nói muốn trở thành hồ nước ở trước cây đó.
Trong tác phẩm, Lisa rũ bỏ hình tượng sexy, bốc lửa, MV theo phong cách trữ tình.
Trích MV Dream. Video: LLOUD
Diễn xuất của Sakaguchi Kentaro nhận cảm tình của nhiều fan. Anh được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đột phá, từng gây sốt với nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như What Comes After Love, Signal, Beyond Goodbye, Heroine Shikkaku.
Hậu trường Lisa, Sakaguchi Kentaro diễn tình nhân.
Sau một ngày phát hành, MV thu hút gần 9 triệu lượt xem trên YouTube.
MV thuộc album solo đầu tay của Lisa - Alter Ego. Bên cạnh phát triển sự nghiệp riêng, cô hoạt động trong nhóm nhạc Hàn Black Pink. Năm nay, nhóm thực hiện tour Deadline tại nhiều thành phố trên thế giới như Los Angeles, New York, Paris, Milan, London, Bangkok, Tokyo, Seoul, Hong Kong.
Như Anh
Ảnh: LLOUD