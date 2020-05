Loạt phim chiếu rạp tháng 6

Tác phẩm hình sự "The Night Clerk", các phim kinh dị "Lingering", "Sonata"... ra rạp Việt tháng 6.

Lingering (Khách sạn đẫm máu)

Ngày khởi chiếu: 5/6

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: Lotte.

Tác phẩm Hàn lấy bối cảnh khách sạn Bờ Hồ ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Có ba điều tuyệt đối không được làm ở đây: ngước nhìn lên, đi một mình và vào phòng 405. Tại đây, hai chị em Yoo Mi (Lee Se Young đóng) và Ji Yoo (Park So Yi) lần lượt chứng kiến những hiện tượng lạ.

Samsam (Samsam: Siêu anh hùng tập sự)

Ngày khởi chiếu: 5/6

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

Trailer Samsam (Samsam: Siêu anh hùng tập sự)

Cậu bé Samsam được trông đợi là một người hùng tài ba nhưng vẫn chưa phát lộ siêu năng lực nào. Khi ác nhân Marthial đe dọa thế giới, cậu cùng các bạn phải ra tay giải cứu. Trên hành trình, Samsam đối đầu quái vật, các thế lực ác cũng như tìm cách khai phá năng lực của mình.

The Night Clerk (Kẻ trực đêm)

Ngày khởi chiếu: 5/6

Thể loại: Hình sự - Tâm lý

Trailer The Night Clerk (Kẻ trực đêm)

Bart Bromley (Tye Sheridan đóng) là nhân viên bán hàng đêm mắc chứng tự kỷ nhưng có trí thông minh vượt trội. Khi một phụ nữ bị sát hại trong ca làm việc của mình, Bart trở thành nghi phạm chính. Giữa hoàn cảnh éo le ấy, anh lại có mối liên hệ cá nhân với vị khách nữ xinh đẹp tên Andrea (Ana de Armas). Anh nhận ra mình phải ngăn chặn kẻ giết người trước khi Andrea trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn.

Tôi là não cá vàng

Ngày khởi chiếu: 5/6

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer Tôi là não cá vàng

Khánh Hiền - diễn viên được nhớ đến với vai cô gái quê trong Tôi thấy hoa vàng trong cỏ xanh - tái xuất trong phim của đạo diễn Lê Hướng Nam. Cô hóa thân nhà thiết kế bị suy giảm trí nhớ do bệnh Alzheimer, khiến người yêu (Tuấn Trần) từ hôn. Một chàng nhiếp ảnh gia hành tung bí ẩn (La Thành đóng) lại theo đuổi và tỏ tình với cô.

Fukushima 50 (Fukushima 50: Thảm họa kép)

Ngày khởi chiếu: 12/6

Thể loại: Tâm lý

Trailer Fukushima 50 (Fukushima 50: Thảm họa kép)

Phim tái hiện trận động đất lớn tại Fukushima (Nhật), kéo theo sau là cơn sóng thần phá hủy nhà máy điện hạt nhân Daiichi. 50 công nhân tại nhà máy đã không màng hiểm nguy để ở lại, tìm cách làm nguội các lò phản ứng nhằm ngăn chặn nguy cơ sự cố hạt nhân kinh khủng nhất.

Inheritance (Gia tài tội lỗi)

Ngày khởi chiếu: 12/6

Thể loại: Kịch tính

Trailer Inheritance (Gia tài tội lỗi)

Lauren Monroe (Lily Collins đóng ) là nữ luật sư trẻ tuổi thành công và tham vọng, con gái của một gia đình quyền lực ở New York (Mỹ). Khi cha đột ngột qua đời, cô được trao chiếc chìa khóa dẫn đến một căn hầm tránh bom bí ẩn, chứa đựng món thừa kế khổng lồ. Tuy nhiên, cô phát hiện "món thừa kế" của mình lại là một người đàn ông bí ẩn, bị giam cầm trong nhiều năm.

Sonata (Bản giao hưởng đẫm máu)

Ngày khởi chiếu: 12/6

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: Lotte.

Thiên tài âm nhạc Richard Marlowe (Rutger Hauer đóng) tự hỏa thiêu sau khi chơi xong bản nhạc. Con gái ông tên Rose Fisher (Freya Tingley) thừa hưởng gia sản và tác quyền nhạc của ông. Để làm sáng tỏ câu chuyện về người cha quá cố, Rose kiểm tra di sản của ông và vô tình kích hoạt những thế lực đen tối.

The Wishmas Tree (Giải cứu cây ước nguyện)

Ngày khởi chiếu: 12/6

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Trailer The Wishmas Tree (Giải cứu cây ước nguyện)

Điều ước bất cẩn của một cô chồn vô tình khiến cả thị trận bị đóng băng, đe dọa mạng sống các sinh vật nơi đây. Trước khi cây Ước nguyện Giáng sinh chết, cô phải đi vào chốn hoang dã, đối mặt những kẻ nguy hiểm để đảo ngược những thiệt hại đã gây ra và cứu mọi người.

Classic Again (Cơn mưa tình đầu)

Ngày khởi chiếu: 19/6

Thể loại: Tình cảm

Classic Again (Cơn mưa tình đầu)

Bota và cô bạn thân Poppy cùng thích Non - một anh bạn cùng trường đại học. Hiểu lòng bạn, Bota giấu cảm xúc thật của mình để cổ vũ Poppy đến với Non. Một ngày, cô tình cờ tìm thấy chiếc hộp cũ chứa đầy những lá thư về mối tình đầu của mẹ. Bota dần nhận ra chuyện của mình và mẹ có nhiều điểm tương đồng về cảm xúc. Tác phẩm Thái là bản remake từ phim Hàn The Classic.

* Các phim còn lại trong tháng 6

Ân Nguyễn