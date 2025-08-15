Áo đấu Son Heung-min bán chạy nhất thế giới

MỹChỉ vài ngày sau khi tới MLS, Son Heung-min đã tạo nên cơn sốt khi dẫn đầu bảng doanh số áo đấu của mọi môn thể thao.

Đồng chủ tịch kiêm CEO CLB Los Angeles (LAFC) ông John Thorrington cho biết áo số 7 của Son đang là chiếc áo thể thao bán chạy nhất thế giới. Thành tích được ghi nhận chỉ trong chưa đầy một tuần kể từ khi anh ký hợp đồng với đội bóng này. "Nếu tính từ thời điểm Son gia nhập LAFC, anh ấy đã bán được nhiều áo hơn bất kỳ VĐV nào khác trên thế giới", ông Thorrington nói.

Son gia nhập LAFC từ Tottenham với giá 26 triệu USD, phá kỷ lục chuyển nhượng của MLS. Ngay sau khi ra mắt, áo đấu của anh đã "cháy hàng" trên trang chủ đội bóng, ở mọi kích cỡ, trừ 3XL. Giá bán mỗi áo của Son được niêm yết ở mức 194,99 USD.

Son Heung-min (giữa) chụp ảnh ra mắt LAFC cùng ông chủ Bennett Rosenthal (trái) và CEO John Thorrington (phải) trên sân BMO, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 6/8/2025. Ảnh: Reuters

Thông tin này gây bất ngờ ngay cả với những người dẫn chương trình thể thao. Trong buổi trò chuyện với talkSPORT, MC Andy Goldstein đã hỏi lại nhiều lần để xác nhận rằng áo đấu của Son thực sự đang bán chạy hơn cả Lionel Messi hay sao. Siêu sao của Inter Miami vốn là biểu tượng doanh số áo đấu toàn cầu trong nhiều năm qua. Thorrington khẳng định điều đó là sự thật, và nói thêm Son còn vượt qua cả những tên tuổi hàng đầu ở các môn khác, như Cristiano Ronaldo, LeBron James và Stephen Curry.

Không chỉ dừng ở doanh số áo đấu, sức hút của Son còn lập tức tác động tới thị trường vé. Theo Korea Times, giá vé các trận đấu của LAFC đã tăng mạnh kể từ khi Son gia nhập. Vé trận LAFC gặp San Diego FC ngày 1/9 đã tăng từ khoảng 300 USD lên tới 1.500 USD.

Tuy nhiên, Thorrington cho rằng thành công của Son ở LAFC không chỉ được đo bằng hiệu quả thương mại. "Sự khôn ngoan của thương vụ này sẽ không được đánh giá bằng việc bán được bao nhiêu áo đấu, mà bằng danh hiệu và thành công trên sân cỏ", ông nói. "Đó mới là điều chúng tôi thực sự phấn khích. Son có thể vừa mang lại hiệu ứng kinh tế, vừa nâng cao sức mạnh thi đấu toàn đội".

Son 32 tuổi, giữ kỷ lục 7 lần giành giải "Cầu thủ hay nhất châu Á". Anh từng được nhiều đội bóng lớn như Real Madrid hay Man City nhắm tới, nhưng anh từ chối vì trung thành với Tottenham. Son kết thúc 10 năm chơi bóng tại Tottenham với chức vô địch Europa League, trước khi sang LAFC.

Hoàng An (theo talkSport)