MỹTiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min ghi bàn đầu tiên ở MLS bằng cú sút phạt từ cự ly gần 25 m, khi Los Angeles FC hoà chủ nhà Dallas 1-1.

Ngay phút thứ 6 trận đấu trên sân Toyota, Los Angeles FC (LAFC) được hưởng quả phạt chếch bên trái, cự ly gần 25 m. Son bước lên rồi vẽ đường cong hoàn hảo bằng chân phải về góc gần tầm cao, đưa bóng găm vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Michael Kolodziej.

Đồng đội bế Son Heung-min sau khi anh ghi bàn cho LAFC ở trận gặp Dallas trên sân Toyota, thành phố Frisco, bang Texas, Mỹ, tối 23/8/2025. Ảnh: Yonhap

Đây là bàn đầu tiên của Son trong màu áo LAFC, sau khi đem về phạt đền ở trận Chicago ngày 11/8 và kiến tạo với đối thủ New England ngày 18/8. Ngay cả những khán giả chủ nhà cũng nhảy lên mừng bàn thắng của Son. Thành phố Dallas là nơi tập trung nhiều người Mỹ gốc Hàn Quốc nhất bang Texas, nên dễ hiểu vì sao họ mừng bàn thắng của Son.

Đây mới là bàn thứ hai Son ghi từ phạt hàng rào cho các CLB. Lần đầu là trận gặp Watford tại vòng ba Ngoại hạng Anh năm 2021. Lý do là anh không thường xuyên được quyền sút phạt phần lớn thời gian tại Tottenham, vì nhiệm vụ đó được giao cho Christian Eriksen rồi Harry Kane.

Son Heung-min ghi tuyệt phẩm sút phạt ở MLS Son Heung-min sút phạt hàng rào ghi bàn.

Son gia nhập LAFC với mức phí kỷ lục MLS, khoảng 26 triệu USD. Tại đó, anh hội ngộ đồng đội cũ ở Tottenham, thủ môn Hugo Lloris. Tuy nhiên, Lloris không thể ngăn cản Dallas gỡ hòa ở phút 13. LAFC kết thúc chuỗi ba trận đều trên sân khách với một chiến thắng, hai hòa. Son ghi một bàn, kiến tạo một bàn khác trong những trận này.

Sau trận hòa Dallas, Son nói rằng anh mừng vì ghi bàn đầu tiên cho LAFC, nhưng "cực kỳ thất vọng" khi đội khách đánh rơi chiến thắng. Hậu vệ LAFC Nkosi Tafari thì nói "hãy treo bàn thắng của Son vào bảo tàng Louvre".

Ở trận tiếp theo, LAFC sẽ tiếp San Diego FC ngày 31/8. Đó sẽ là lần đầu Son thi đấu trên sân nhà của LAFC.

LAFC chơi ở miền Tây, vì thế sẽ không gặp Inter Miami ở miền Đông cho tới vòng play-off. Hai đội này đều có khả năng cao vào vòng play-off, nên Son và Lionel Messi sẽ có nhiều cơ hội so tài với nhau.

Son được xem là một trong những cầu thủ châu Á hay nhất lịch sử. Anh nổi lên ở Leverkusen rồi gia nhập Tottenham hè 2015. Qua 10 năm gắn bó, tiền đạo người Hàn Quốc xếp thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại với 173 bàn, và là một trong 7 cầu thủ duy nhất ra sân hơn 450 trận cho đội bóng (454 trận). Anh từng giành Giải thưởng Puskas của FIFA cho siêu phẩm độc diễn vào lưới Burnley năm 2019, và Chiếc Giày Vàng Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 với 23 bàn.

Trước khi ra đi hè này, Son cùng Tottenham vô địch Europa League mùa 2024-2025, cũng là danh hiệu đầu tiên cùng CLB. Anh là một trong 13 đội trưởng từng nâng Cup trong lịch sử đội bóng thành London.

Hoàng An