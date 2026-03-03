Hàng xóm cưa tường nhà tôi để lắp mái tôn

Tường nhà bị thấm nước và bong tróc, tôi đề nghị sửa chữa thì họ tránh mặt.

Trên thực tế xảy ra nhiều chuyện tương tự bài viết Hàng xóm chĩa camera bắt chuyển động thẳng vào nhà tôi.

Nếu ai cũng nghĩ việc của mình có ảnh hưởng hàng xóm không, thì xử lý ngay sẽ không mất tình làng nghĩa xóm.

Mái tôn nhà hàng xóm 'cứa' vào tường nhà tôi. Ảnh: Tuấn Minh

Chẳng hạn nhà bên sát nhà tôi, họ làm mái tôn tỳ vào tường nhà tôi, rồi cắt tường trát xi măng, sau vài năm thì thấm nước, tường nhà tôi bong tróc sơn. Tôi sang nói họ sửa chữa nhưng không được. Thế rồi họ tránh mặt, không tiếp xúc với tôi nữa.

Tôi chưa biết nên làm thế nào trong trường hợp này? Có nên gửi đơn khiếu nại ra phường?

Tuấn Minh