Camera bắt chuyển động của hàng xóm chỉa thẳng vào nhà tôi

Bất tiện vì cảm giác theo dõi nhất cử nhất động, tôi sang góp ý thì họ bảo: 'Không làm gì khuất tất thì chẳng cần phải lo'.

Gia đình tôi sống trong một con hẻm nhỏ, nhà cửa sát nhau. Cách đây vài tháng, nhà hàng xóm đối diện lắp một camera loại bắt chuyển động, có đèn hồng ngoại ban đêm. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là họ lắp để giữ an ninh chung nên cũng không để ý.

>> Chặt bỏ cây sung vì phải đền 20 triệu đồng cho hàng xóm

Nhưng sau đó tôi mới phát hiện camera ấy được gắn ở vị trí cao, hướng ống kính gần như chỉa thẳng vào cửa chính và một phần phòng khách nhà tôi. Điều đáng nói đây là loại camera bắt chuyển động. Tôi đứng trước phía ngoài mở cổng nhà, đi bên trái là camera xoay bên trái, đừng bên phải là camera xoay bên phải.

Điều này làm tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhà tôi có trẻ nhỏ, sinh hoạt gia đình phần lớn diễn ra ở tầng trệt. Cảm giác bị "quan sát" liên tục nhất cửa nhất động khiến cả nhà mất tự nhiên. Vợ tôi thậm chí phải kéo rèm cả ban ngày.

Tôi đã thử nói chuyện nhẹ nhàng với hàng xóm. Họ bảo camera chỉ để chống trộm, không có ý theo dõi ai, và khu vực đó là "góc chung của hẻm". Họ cũng nói nếu tôi không làm gì khuất tất thì không cần lo. Cuộc trao đổi dừng ở đó.

Tôi không muốn làm căng, vì còn sống cạnh nhau lâu dài. Tuy nhiên, để vậy thì gia đình tôi tiếp tục cảm thấy rất bất tiện.

Tôi băn khoăn rằng việc camera nhà bên chỉa thẳng vào cửa và không gian sinh hoạt của nhà tôi như vậy có vi phạm quyền riêng tư không? Nếu tiếp tục trao đổi lại vấn đề mà họ không hợp tác, tôi nên xử lý theo hướng nào để vừa đúng pháp luật, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm?

Hòa