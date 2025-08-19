SoftBank sẽ rót 2 tỷ USD vào Intel

Đại gia viễn thông Nhật Bản thông báo sẽ mua cổ phiếu hãng chip Mỹ với giá 23 USD một đơn vị.

Ngày 18/8, SoftBank và Intel cùng ra thông báo doanh nghiệp Nhật Bản đã ký thỏa thuận đầu tư 2 tỷ USD vào hãng chip Mỹ. Theo đó, SoftBank sẽ trả 23 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Intel.

Giá này tương đương giá đóng cửa của cổ phiếu hãng chip trong phiên đầu tuần. Sau thông báo trên, cổ phiếu Intel tăng thêm 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Khoản đầu tư này sẽ biến SoftBank thành cổ đông lớn thứ 5 của Intel, theo hãng dữ liệu FactSet. "Nhà sáng lập SoftBank Masayoshi Son và tôi đã làm việc với nhau nhiều thập kỷ. Tôi đánh giá cao sự tin tưởng ông ấy dành cho Intel thông qua khoản đầu tư này", CEO Intel Lip-Bu Tan cho biết.

SoftBank gần đây đẩy mạnh đầu tư vào thị trường chip và AI toàn cầu. Họ đã thâu tóm hãng chip Arm và muốn mua thêm hãng chip Ampere Computing. Đại gia viễn thông Nhật Bản còn tham gia vào kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Mỹ, hợp tác cùng Oracle và OpenAI.

Bo mạch chủ của Intel tại Triển lãm Computex (Đài Loan, Trung Quốc,) tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

Vài ngày trước, giới truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang đàm phán mua cổ phần trong Intel. Ngày 18/8, Bloomberg trích nguồn tin thân cận tiết lộ Nhà Trắng có thể nắm 10% cổ phần hãng này, thông qua việc chuyển đổi một số khoản tài trợ trong Đạo luật CHIPS thành cổ phiếu.

Dù các đối thủ như TSMC và Samsung đều có nhà máy ở Mỹ, Intel hiện là công ty Mỹ duy nhất có khả năng sản xuất các loại chip nhanh nhất tại đây. Tổng thống Trump thời gian qua vẫn kêu gọi tăng sản xuất chip và sản phẩm công nghệ cao trong nước. Việc bán cổ phần cho chính phủ sẽ giúp Intel có vốn cho các nhà máy đang xây dựng ở Ohio.

Đầu tuần trước, CEO Intel Lip-Bu Tan đã đến Nhà Trắng gặp ông Trump, sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi ông từ chức vì cáo buộc có mối quan hệ với Trung Quốc. Khi đó, Intel khẳng định ông Tan "cam kết thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ". Sau cuộc gặp, ông Trump mô tả họ đã có cuộc nói chuyện "rất thú vị" và nhận xét "thành công và sự vươn lên của Tan là một câu chuyện đáng kinh ngạc".

Ông Tan nhậm chức đầu năm nay, sau khi hãng chip Mỹ không thể giành được thị phần lớn trong mảng chip AI. Intel đã chi mạnh tay để phát triển mảng gia công - sản xuất chip cho các công ty khác. Tuy nhiên, đến nay, hãng vẫn chưa có khách hàng lớn. Đây là vấn đề quan trọng để mở rộng quy mô và tạo niềm tin cho các khách hàng tiềm năng khác.

Hồi tháng 7, Tan cho biết Intel đã hủy kế hoạch sản xuất ở Đức và Ba Lan. Họ cũng giảm tốc việc xây dựng ở Ohio và chi tiêu của hãng được giám sát chặt chẽ. Tháng trước, Intel thông báo kế hoạch sa thải 15% nhân sự của hãng gần như hoàn tất.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)