Cổ phiếu Intel tăng vọt vì khả năng chính phủ mua cổ phần

Chốt phiên giao dịch 14/8, cổ phiếu hãng chip Intel tăng 7,4% khi Bloomberg đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang đàm phán mua cổ phần trong công ty.

Dù các đối thủ như TSMC và Samsung đều có nhà máy ở Mỹ, Intel hiện là công ty Mỹ duy nhất có khả năng sản xuất các loại chip nhanh nhất tại đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua vẫn kêu gọi tăng sản xuất chip và sản phẩm công nghệ cao trong nước.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết việc bán cổ phần cho chính phủ sẽ giúp Intel có vốn cho các nhà máy đang xây dựng ở Ohio. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu hãng chip Intel tăng 7,4%.

Đầu tuần này, CEO Intel Lip-Bu Tan đã đến Nhà Trắng gặp ông Trump, sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi ông từ chức vì cáo buộc có mối quan hệ với Trung Quốc. Khi đó, Intel khẳng định ông Tan "cam kết thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ".

Lần này, đại diện của hãng từ chối bình luận về thông tin chính phủ Mỹ cân nhắc mua cổ phần. "Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền Tổng thống Trump để thúc đẩy các ưu tiên chung này, nhưng sẽ không bình luận về các tin đồn", người này cho biết trên CNBC.

Bên ngoài trụ sở Intel ở California. Ảnh: Intel

Ông Tan nhậm chức đầu năm nay, sau khi hãng chip Mỹ không thể giành được thị phần lớn trong mảng chip AI. Intel cũng đã chi mạnh tay để phát triển mảng gia công - sản xuất chip cho các công ty khác. Tuy nhiên, đến nay, hãng vẫn chưa có khách hàng lớn. Đây là vấn đề quan trọng để mở rộng quy mô và tạo niềm tin cho các khách hàng tiềm năng khác.

Hồi tháng 7, Tan cho biết Intel đã hủy kế hoạch sản xuất ở Đức và Ba Lan. Họ sẽ giảm tốc việc xây dựng ở Ohio. Ông giải thích do việc chi tiêu của Intel được giám sát chặt chẽ.

Từ đầu năm, cổ phiếu Intel đã tăng 19%. Dù vậy, mã này giảm tới 60% năm ngoái - thấp nhất lịch sử, do công ty liên tiếp gặp khó khăn.

Dưới thời Tổng thống Trump, chính phủ Mỹ đang tham gia sâu hơn vào các ngành công nghiệp lớn. Tuần trước, họ cho biết sẽ nhận 15% doanh thu của Nvidia và AMD từ việc bán một số loại chip sang Trung Quốc. Lầu Năm Góc đã mua số cổ phần trị giá 400 triệu USD trong hãng khai thác đất hiếm MP Materials. Chính phủ cũng nắm "cổ phần vàng" trong U.S. Steel, theo điều khoản trong thỏa thuận bán hãng thép này cho Nippon Steel (Nhật Bản).

