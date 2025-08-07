Cổ phiếu Intel giảm mạnh sau khi ông Trump kêu gọi CEO từ chức ngay lập tức

Sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi CEO Intel từ chức, cổ phiếu của hãng giảm 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói CEO của Intel, ông Lip-Bu Tan "có xung đột lợi ích nghiêm trọng, phải từ chức ngay lập tức và không có giải pháp nào khác cho vấn đề này".

Cổ phiếu Intel đã giảm 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ, sau bài đăng này của Tổng thống. Intel hiện chưa có phản hồi gì trước yêu cầu của ông Trump.

Ông Tan được bổ nhiệm làm CEO của Intel vào tháng 3 năm nay trong bối cảnh công ty nỗ lực phục hồi sau đà sụt giảm doanh số dưới thời CEO tiền nhiệm Pat Gelsinger.

CEO của Intel, ông Lip-Bu Tan, phát biểu tại Hội nghị Công nghệ sản xuất thường niên, ngày 29/4. Ảnh: Reuters.

Tuần này, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton bày tỏ nghi vấn về mối liên hệ giữa ông Tan với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời nhắc đến vụ án hình sự liên quan đến Cadence Design - nơi ông Tan từng là CEO cho đến năm 2021.

Thượng nghị sĩ Cotton đã gửi thư đến Chủ tịch Intel, bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh và mức độ đáng tin cậy trong hoạt động của công ty, cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Cotton nhấn mạnh rằng Intel có trách nhiệm sử dụng hiệu quả ngân sách từ tiền thuế của người dân Mỹ và tuân thủ các quy định an ninh. "Các mối liên hệ của ông Tan đặt ra nghi vấn về khả năng thực hiện những nghĩa vụ đó của Intel", ông viết trong thư gửi Chủ tịch Intel.

Theo Reuters hồi tháng 4, ông Tan đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, gồm một số công ty liên quan tới quân đội nước này, thông qua hình thức đầu tư trực tiếp và quỹ đầu tư mạo hiểm.

Theo báo cáo tài chính quý II, lợi nhuận Intel vượt kỳ vọng song doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch cắt giảm chi phí. CEO Lip-Bu Tan cho biết công ty sẽ cắt giảm mạnh mảng xưởng đúc - bộ phận sản xuất chip cho đối tác bên ngoài - vốn ghi nhận khoản lỗ 3,17 tỷ USD.

Công ty đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy tại Đức và Ba Lan, đồng thời hợp nhất các hoạt động kiểm thử và lắp ráp tại Việt Nam, Malaysia. Ông Tan cũng cho biết Intel sẽ giãn tiến độ xây nhà máy sản xuất chip ở bang Ohio, Mỹ.

Quỳnh Trang (theo CNBC)