Sóc Trăng từ chối nhận 1.000 liều vaccine dại 'vận chuyển không an toàn'

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng từ chối tiếp nhận 1.000 liều vaccine phòng dại với lý do không được vận chuyển bằng xe chuyên dụng và bảo quản không an toàn.

Ngày 28/5, ông Võ Quang Hà, Phó giám đốc CDC Sóc Trăng, cho biết số vaccine này đóng trong hai kiện hàng, trị giá gần 160 triệu đồng, được hoàn trả cho đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan ở TP HCM.

Theo ông Hà, ba ngày trước, CDC Sóc Trăng tiếp nhận hai kiện hàng vaccine dại Speeda được vận chuyển từ TP HCM bằng chành xe (xe vận chuyển hàng hóa công cộng). Trong đó, một kiện chứa 100 liều vaccine không có thiết bị theo dõi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển. Kiện thứ hai chứa 900 liều vaccine có chỉ số từ thiết bị theo dõi nhiệt độ là +15 độ C, trong khi điều kiện bảo quản vaccine theo quy định an toàn là từ 2 đến 8 độ C.

"Các điều kiện về bảo quản, vận chuyển lô vaccine đã không được đảm bảo", ông Hà nói, thêm rằng để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân khi tiêm chủng, CDC đề nghị nhà cung cấp nhận lại hai kiện hàng trên.

Việc CDC trả lại hàng là phù hợp với hợp đồng cung cấp vaccine, theo ông Hà. "Hợp đồng có ghi điều kiện chuyển hàng bằng xe chuyên dụng, nhiệt độ bảo quản cụ thể. Căn cứ vào điều khoản này, hai kiện hàng không đảm bảo điều kiện bảo quản và vận chuyển nên không thể tiếp nhận", ông Hà nói.

Hiện công ty Biển Loan chưa phản hồi về vụ việc.

Đây là vaccine dịch vụ CDC Sóc Trăng có được nhờ đấu thầu mua sắm. Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan đã trúng thầu cung cấp tổng cộng 4.000 liều cho đơn vị.

Vaccine phòng dại tiêm cho những người bị động vật (chó, mèo, chuột, côn trùng...) cào, cắn để ngừa bệnh dại. Liệu trình tiêm là ba liều cơ bản vào các ngày 0, 7, 28 kể từ khi bị động vật cào, cắn; tiêm nhắc lại sau một năm, sau đó cứ 5 năm tiêm nhắc một lần. Đây là cách phòng bệnh duy nhất. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100%.

Điều kiện an toàn của vaccine là được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong tủ lạnh, không được để đông băng và bảo quản trong hộp tránh ánh nắng chiếu vào.

An Minh