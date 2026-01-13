Sở Nông nghiệp và Môi trường: Ba năm kiểm tra không phát hiện sai phạm tại Đồ hộp Hạ Long

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, qua các đợt kiểm tra liên ngành 3 năm (2023-2025) Công ty Đồ hộp Hạ Long "đã thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm".

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về vụ việc thịt bẩn tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, hàng năm thành phố đều lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.

Dẫn báo cáo của các đoàn kiểm tra này, Sở cho biết Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được kiểm tra trong 3 năm liên tiếp (2023-2025). Và "tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm".

Công ty Đồ Hộp Hạ Long, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Theo báo cáo của Sở, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã được cấp chứng nhận ISO 22000:2018, số chứng nhận AQV-40083, và được đánh giá duy trì hàng năm. Với các chứng nhận trên, công ty này không thuộc nhóm cần giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cũng như không trong diện phải kiểm tra giám sát điều kiện vệ sinh thú y.

Theo điều tra, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ôtô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại các kho của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025. Một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, quá trình phối hợp điều tra, cơ quan thú y thành phố đã lấy mẫu tại kho của doanh nghiệp trong các ngày 21/7, 12/8 và 4-10/9/2025. Kết quả cho thấy, tất cả mẫu thịt lấy tại 4 kho (7A, 7B, 7D và 8H/215 Lê Lai) đều có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (vi khuẩn Salmonella).

Ngoài ra, từ ngày 18 đến 29/9/2025, trong số 260 mẫu lấy giám định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra, có 65 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và 8 mẫu nhiễm Salmonella.

Toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh được "thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định". Số hàng này đã được tiêu hủy.

Cơ quan chức năng cũng tiêu hủy 4.141 kg chả giò rế; 3.285 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn nhiễm bệnh; hơn 13.660 kg bì lợn đông lạnh, 8.205 kg da gà đông lạnh và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu dương tính với vi khuẩn Salmonella tại kho lạnh của doanh nghiệp.

Sở cũng cho biết đã yêu cầu công ty truy xuất, thu hồi sản phẩm làm từ nguyên liệu nhiễm dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, vi khuẩn Salmonella... Hồi giữa tháng 9/2025, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã thông báo tạm dừng tiêu thụ, thu hồi sản phẩm liên quan vụ thịt bẩn, và hoàn tất việc này vào tháng 10/2025.