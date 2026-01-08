Tiêu hủy 2 tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long vì nguyên liệu thịt lợn bệnh

Hải PhòngSau khi công an khởi tố vụ án, khoảng 2 tấn pate đóng hộp thành phẩm đã bị tiêu hủy hoàn toàn do dùng nguyên liệu dương tính với bệnh tả lợn Châu Phi.

Theo Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, tổng trọng lượng thịt lợn nhiễm bệnh được cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long khoảng 126 tấn, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm đã đóng hộp.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, cơ quan chức năng và công ty đã phối hợp để thu hồi toàn bộ mặt hàng liên quan số nguyên liệu nhiễm bệnh trên để tiêu hủy.

Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã khử trùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra địa bàn Hải Phòng.

Trụ sở Công ty Đồ hộp Hạ Long ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Nhà chức trách cho biết, toàn bộ số thịt nhiễm bệnh được hai đầu mối thu gom của 6 người ở Hưng Yên. Tất cả không cung cấp được giấy tờ pháp lý hợp lệ liên quan cho số hàng hóa này.

Điều tra sự việc, Công an Hải Phòng đã khởi tố Bùi Đức Trọng (46 tuổi, ở đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) và 8 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cáo buộc của công an, các bị can đã thu mua thịt lợn bệnh từ khoảng nửa năm qua. Khi bán hàng cho công ty, họ kê khai nguồn hàng gian dối để né giấy kiểm dịch và hợp thức hóa nguồn gốc bằng cách dùng giấy tờ đã đăng ký với các đơn vị giết mổ khi mua hàng hóa khác.

Sáng nay, Công ty Đồ hộp Hạ Long chưa có thông tin chính thức gì về vụ việc. Lãnh đạo doanh nghiệp báo bận, chưa làm việc với báo giới đến đề nghị cung cấp thông tin.

Công ty Đồ hộp Hạ Long thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, với tên gọi ban đầu Nhà máy Cá hộp Hạ Long, hiện có 3 nhà máy. Đây doanh nghiệp tiên phong và top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến như thịt hộp, cá hộp, xúc xích...

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp được công bố công khai, đơn vị luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực và điều kiện khắt khe về các tiêu chí chuyên môn trong thực hành sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng nhiều tiêu chuẩn của quốc tế về xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm.

Nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định trách nhiệm của những người có liên quan.

