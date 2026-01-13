Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương công nhân khi dừng sản xuất

Hải PhòngNgười lao động tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nhận lương từ 3,7 đến hơn 5,3 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian doanh nghiệp tạm dừng sản xuất.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa báo cáo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng về phương án giải quyết chế độ cho người lao động trong 14 ngày tạm dừng sản xuất. Theo đó, lao động làm việc tại trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp nhận 3,7 triệu đồng/tháng, lao động tại các khu vực còn lại nhận 5,31 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương, công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và phúc lợi khác theo quy định pháp luật cùng quy chế nội bộ.

Về phương án bố trí nhân sự, khối sản xuất sẽ cho nghỉ toàn bộ công nhân. Với khối hỗ trợ và kinh doanh, trưởng bộ phận sắp xếp lao động nghỉ việc hoặc trực luân phiên tùy theo khối lượng công việc thực tế.

Công ty đề nghị người lao động duy trì liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng trở lại làm việc khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo.

Trụ sở Công ty Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng nằm trên phố Lê Lai, phường Ngô Quyền. Ảnh: Lê Tân

Ngày 12/1, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cử đoàn công tác đến làm việc với Halong Canfoco để nắm bắt kế hoạch sản xuất và chế độ phúc lợi, đảm bảo quyền lợi của người lao động, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đoàn công tác cũng đề nghị công nhân, cán bộ nhà máy có trách nhiệm với cộng đồng, không tiếp tay, bao che các vi phạm.

Trước đó hôm 10/1, Công an Hải Phòng bắt Tổng giám đốc Halong Canfoco Trương Sỹ Toàn để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh. Ba cán bộ khác của công ty cũng bị bắt do có vai trò trong kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt heo trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Một ngày sau, Halong Canfoco thông báo dừng sản xuất nhà máy ở Hải Phòng 14 ngày, kể từ 2/1. Căn cứ diễn biến thực tế, công ty sẽ báo cáo HĐQT xem xét, quyết định kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian dừng hoạt động. HĐQT Halong Canfoco thống nhất giao ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất, điều hành tạm thời nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân của Halong Canfoco là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Năm 2021, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với mã CAN. Cơ sở chính là Nhà máy Đồ hộp Hạ Long ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, rộng hơn 57.100 m2, với 650 công nhân. Ngoài ra, công ty còn có hai cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Quy mô sản xuất thực phẩm, hải sản của Halong Canfoco khoảng 4.440 tấn mỗi năm. Trong đó, thịt hộp 1.179 tấn, cá hộp 71 tấn, chả giò 109 tấn, xúc xích 2.202 tấn, hạt sen đóng hộp 495 tấn, rau quả đóng hộp 384 tấn. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 682 tỷ đồng, lãi 3 tỷ.

Lê Tân