Số người nhập viện sau ăn bánh mì lên hơn 80, nghi do khuẩn Salmonella

Sở Y tế TP HCM ghi nhận 80 người vào viện sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, xét nghiệm cho thấy một ca dương tính vi khuẩn Salmonella.

Sáng 8/11, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết hiện có 4 bệnh viện báo cáo tiếp nhận tổng cộng hơn 80 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 47 bệnh nhân đã xuất viện. Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận 47 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 16 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca và Bệnh viện Bình Dân một trường hợp.

Riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong số 19 bệnh nhân vào viện có một trường hợp đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân thường gây ngộ độc thực phẩm. Hiện bệnh nhân này tạm ổn định sức khỏe, tiếp tục điều trị.

Theo ông Thượng, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân đều phù hợp với biểu hiện nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều khả năng do Salmonella. Các bệnh viện phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn Thực phẩm để phục vụ truy xuất nguồn gốc và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Tiệm bánh mì đã bị tạm dừng hoạt động để lấy mẫu thực phẩm, mẫu môi trường và triển khai các bước điều tra nhằm xác định tác nhân gây ngộ độc.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, bao gồm bù nước, điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi ngờ nhiễm khuẩn xâm nhập. Chỉ định sử dụng kháng sinh được cân nhắc theo hướng vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có kết quả.

Hôm 7/11, hơn 50 bệnh nhân, từ nhiều gia đình và công ty khác nhau, có chung triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt cao sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm nói trên. Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, đây là tình trạng viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, một biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm.

Một bệnh nhân ngộ độc sau ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Salmonella là vi khuẩn hàng đầu gây tiêu chảy trên toàn cầu và là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn. Khi xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, Salmonella sinh ra độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Tình trạng này nếu không được bù nước kịp thời có thể khiến người bệnh mất nước nghiêm trọng, tụt huyết áp, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Đặc biệt, nếu lượng lớn vi khuẩn xâm nhập vào máu sẽ gây nhiễm trùng huyết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Vi khuẩn Salmonella phát triển rất nhanh trong môi trường nóng ẩm, lý tưởng nhất là ở 35-37 độ C. Trong quá trình giết mổ, nếu không đảm bảo vệ sinh, chúng có thể dễ dàng phát tán từ gia súc, gia cầm ra môi trường và lây nhiễm vào thực phẩm, đặc biệt là thịt và trứng. Người tiêu dùng có nguy cơ nhiễm khuẩn khi ăn trứng sống hoặc chưa nấu chín kỹ. Ngoài ra, rau và sữa cũng là những nguồn dễ nhiễm Salmonella từ phân động vật. Các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sau khi ăn khoảng một ngày, nhưng cũng có thể khởi phát muộn hơn sau 4-5 ngày.

Bác sĩ khuyến cáo khi có các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt, cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội. Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh, vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt cao, đau bụng dữ dội hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, người mệt lả), cần đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa, mọi người cần tuân thủ quy tắc an toàn khi chế biến. Rửa tay sạch, không dùng chung dao thớt cho thực phẩm sống và chín, bảo quản thức ăn chín trong tủ kính, dùng sớm trong vòng 4 giờ sau khi nấu, hạn chế ăn đồ sống hoặc tái.

Lê Phương