Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP HCM tăng hơn 50

Hơn 50 người nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, trong đó 40 người cấp cứu tại Quân y 175 và 11 người nhập Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Chiều 7/11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho hay hơn 40 bệnh nhân lần lượt được đưa vào viện cấp cứu rải rác từ chiều đến đêm 6/11, triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó hai bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng ruột phải nhập viện theo dõi, những người khác triệu chứng nhẹ hơn nên được điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận 11 bệnh nhân với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao... Sau cấp cứu, 5 bệnh nhân điều trị tại khoa Tiêu hóa, một bệnh nhân cao tuổi kèm bệnh nền COPD phải điều trị Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). 4 ca vẫn được theo dõi tại khoa Cấp cứu và một được xuất viện.

BS.CK1 Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, cho biết nhiều bệnh nhân cùng gia đình hoặc công ty, đều xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm trên, chẩn đoán viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. "Đây là các biểu hiện thường gặp trong ngộ độc thực phẩm, niêm mạc dạ dày và ruột bị vi khuẩn tấn công gây đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt", bác sĩ Mười Một giải thích.

Vợ một bệnh nhân cho biết khoảng 10h sáng 5/11 bà mua 3 ổ bánh mì cho 4 người ăn gồm một người giúp việc, mẹ, chồng và con trai. Ngay sau ăn, cả 4 người đau bụng, tiêu chảy, sốt 38,5-39 độ C, đến sáng 7/11 các triệu chứng này không cải thiện nên vào viện cấp cứu. Một đôi vợ chồng cho biết cũng ăn bánh mì tiệm này vào ngày 5/11 và gặp các triệu chứng tương tự. Bệnh nhân nữ 28 tuổi cùng mẹ ăn bánh mì tối 5/11, rạng sáng hôm sau tiêu chảy, sốt cao uống thuốc giảm nên phải đi viện. Mẹ chị bị tiêu chảy nhẹ hơn nên ở nhà theo dõi.

Một bệnh nhân khác kể ngày 5/11 công ty của chị đặt 20 suất từ tiệm bánh mì nói trên. Tất cả người ăn bánh mì đều gặp tình trạng đau mỏi, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, trong đó khoảng 6-7 người nhập viện.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho hay đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành xác minh vụ việc. Đến chiều nay, tiệm bánh mì trên đã đóng cửa.

Bác sĩ Mười Một cảnh báo ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám có thể khiến bệnh nhân kiệt sức hoặc biến chứng nặng.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội. Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, người lả, mệt mỏi), người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Lê Phương - Mỹ Ý