Claire Stapleton, một trong hai người tổ chức cuộc xuống đường đi bộ (Google Walkout) phản đối việc xử lý các hành vi quấy rối tình dục không thỏa đáng tại Google năm ngoái, đã tự viết đơn xin thôi việc do không thể chịu được việc bị "chèn ép" trong công việc. Stapleton rời khỏi công ty sau 12 năm cống hiến.

Một trong những khẩu hiệu mà nhân viên giương lên để phản đối Google năm ngoái. Ảnh: Business Insider.

Trong bức "tâm thư" đăng trên Medium hôm 7/6, Stapleton - cựu giám đốc tiếp thị YouTube - cho biết cấp trên đã gán một loại "ký tự đỏ" trên các hồ sơ, giấy tờ khiến cô khó làm việc, kể cả tìm công việc mới. "Càng ở lại công ty, tôi càng cảm thấy có nhiều người nổi cáu, khiến tôi xấu hổ và căng thẳng hơn", Stapleton viết.

Stapleton mô tả lại lúc mới vào Google là "nỗi nhớ đơn giản và thuần khiết". Nhưng theo thời gian, cô nhận ra bên trong công ty có nhiều vấn đề, đặc biệt trong khoảng thời gian 2017 về sau. "Google luôn có những tranh cãi và tranh luận nội bộ để công ty ngày càng phát triển. Nhưng ứng xử của lãnh đạo ngày càng có vẻ khác, mọi người cảm thấy khó chịu và ít thỏa mãn hơn", cựu giám đốc tiếp thị YouTube chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô cũng cho rằng công ty đã cố gắng hợp thức hóa sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Google, cụ thể ở đây là "cha đẻ" Android Andy Rubin. Trước đó, ông này bị cáo buộc xâm hại tình dục với một nhân viên, nhưng vẫn được "lót tay" 90 triệu USD để từ chức.

Xác nhận với CNBC sau đó, Stapleton cho biết đã nghỉ việc vì không chịu được áp lực tại công ty cũ. Meredith Whittaker, người cùng đứng ra kêu gọi phong trào Google Walkout với Stapleton viết trên Twitter rằng việc ra đi này "không thể ngăn cản sự phát triển của phong trào".

Google phủ nhận cáo buộc Stapleton nghỉ việc do bị trả thù. "Chúng tôi cảm ơn Claire vì những đóng góp của cô ấy tại Google và chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng nhắc lại rằng Google không tha thứ cho hành động trả thù. Vấn đề đã điều tra kỹ lưỡng và không tìm thấy bằng chứng nào về điều này", phát ngôn của Google cho biết trong một tuyên bố.

Tháng 10/2018, một cuộc điều tra do New York Times thực hiện đã phát hiện Rubin an toàn rời khỏi công ty kèm 90 triệu USD sau khi các cáo buộc tấn công tình dục với cấp dưới bị phát hiện. Khoản thanh toán xa hoa cho hành vi sai trái này đã gây phẫn nộ cho nhân viên của Google. CEO Sundar Pichai sau đó đã xin lỗi và tiết lộ việc đã sa thải 48 người trong hai năm qua vì có hành vi quấy rối tình dục. Nhưng những lời xin lỗi đã không khiến các nhân viên bình tĩnh.

Tháng 11/2018, Stapleton và Whittaker đã tổ chức một cuộc xuống đường đi bộ để phản đối việc xử lý hành vi quấy rối tình dục không thỏa đáng tại Google. Tuy nhiên, sau đó cả hai bị giáng chức hoặc bị thay đổi vai trò trong công ty, đồng thời bị ép tham gia một khóa nghỉ phép y tế dù không hề bị bệnh.

