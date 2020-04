Giám đốc điều hành Zoom, Eric Yuan, thừa nhận đã không đánh giá đầy đủ tính bảo mật và quyền riêng tư cho ứng dụng họp trực tuyến của mình.

"Zoom đã có sự phát triển quá nhanh... và đã có một số bước đi sai lầm", ông Yuan thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với CNN cuối tuần qua. "Chúng tôi đã nhận được cho mình những bài học. Giờ đây, chúng tôi sẽ lùi một bước để tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật".

CEO Zoom Eric Yuan. Ảnh: Thrive Global.

Trước đó, nói với WSJ, ông Yuan cũng cho biết đang ngừng phát triển các tính năng mới cho Zoom trong 90 ngày để tập trung cho việc khắc phục lỗi và lỗ hổng bảo mật. CEO này cũng đã xin lỗi về các sự cố, thừa nhận công ty không thiết kế phần mềm với tầm nhìn xa là sẽ được đón nhận nhiều như hiện nay, đồng thời hứa khắc phục mọi thứ để lấy lại niềm tin từ người dùng.

Zoom là phần mềm họp trực tuyến nhận được sự quan tâm từ đầu 2020, nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong một bài đăng trên blog hôm 1/4, Yuan cho biết ứng dụng đã đạt trung bình 200 triệu người dùng mỗi ngày trong tháng 3, tăng từ 10 triệu so với tháng 12/2019.

Tuy nhiên, Zoom đang bị chỉ trích vì hàng loạt vấn đề về quyền riêng tư, như gửi dữ liệu người dùng trái phép cho Facebook, quảng cáo sai về tính năng mã hóa đầu cuối và cho phép chủ phòng họp ảo theo dõi người tham dự.

Theo Washington Post, gần đây một số trường học tại Mỹ đã cấm nền tảng này do lo ngại về vấn đề an ninh. Sở Giáo dục thành phố New York khuyến cáo các giáo viên không nên sử dụng Zoom cho dạy học trực tuyến và có thể thay thế bằng Microsoft Teams. Trước đó, Elon Musk cũng đã cấm nhân viên SpaceX sử dụng phần mềm này do lo ngại về rủi ro bảo mật. Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) cũng có động thái tương tự.

Bảo Lâm (theo The Verge)