10 smartphone mạnh nhất thế giới

2. iPhone XS Max (353.596 điểm)

XS Max là bản phóng to của iPhone XS với màn hình tăng từ 5,8 inch lên thành 6,5 inch. Cấu hình của iPhone cỡ lớn không khác so với "đàn em" khi được trang bị chip A12 Bionic 12 mm cùng RAM 4 GB, cao nhất từ trước đến nay đối với điện thoại của Apple. Dù vậy, điểm hiệu năng của sản phẩm thấp hơn một chút so với XS.