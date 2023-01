'Số bị can vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu có thể tăng'

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, cơ quan điều tra phấn đấu kết thúc điều tra vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu trong quý 1/2023, nhiều khả năng số bị can sẽ tăng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong đại án Việt Á, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ với 102 bị can; vụ chuyến bay giải cứu đã khởi tố 39 bị can.

Số tiền cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ Việt Á là 1.670 tỷ đồng; vụ chuyến bay giải cứu là 80 tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Xuân Hoa

11 tháng qua, từ khi sai phạm tại Công ty Việt Á bị phanh phui, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố gần 100 người. Trong số này có 3 nguyên Ủy viên Trung ương là cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế của 24 tỉnh, thành phố cũng bị khởi tố, tạm giam. Khi mở rộng điều tra, ngoài một vụ án do Bộ Công an đang thụ lý; các tỉnh, thành cũng khởi tố 24 vụ án theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan. Đây được coi là điển hình về "tham nhũng có hệ thống" do tính quy mô, xảy ra từ cơ quan, bộ ngành trung ương đến các địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng.

Với vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu trong đợt dịch Covid-19, đến nay đã có hơn 30 người bị bắt.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hôm 28/1, sau đó, nhiều người có vị trí tại Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Nhận hối lộ, như ông Tô Anh Dũng (cựu thứ trưởng); bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Lãnh sự) và các cựu cán bộ đại sứ quán khác.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự (cựu cục phó) cùng hai cán bộ dưới quyền Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cùng bị bắt về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can khác tại Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ về cùng tội danh; trong đó có ông Nguyễn Quang Linh (trợ lý của Phó thủ tướng).

Ông Bùi Huy Hoàng (cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) hiện là người duy nhất bị điều tra cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

