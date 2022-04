Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bị bắt

Hà NộiÔng Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Ngoại giao, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong khi thực hiện "chuyến bay giải cứu".

Ngày 14/4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Bị bắt cùng tội danh có ông Phạm Trung Kiên (41 tuổi, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (43 tuổi, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an).

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: Baoquocte

Ông Dũng bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 1991 khi làm việc tại Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương. Ông sau đó trải qua nhiều chức vụ ở bộ này và đến năm 2019 được bổ nhiệm là Thứ trưởng Ngoại giao.

Bị can Kiên từng có thời gian giúp việc cho một Thứ trưởng Y tế.

Việc bắt những người này nằm trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các tỉnh, thành phố liên quan.

Bị can Phạm Trung Kiên (trái) và Vũ Anh Tuấn. Ảnh: Bộ Công an

Từ khi Covid-19 bùng phát, Việt Nam tổ chức gần 800 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Khi các chuyến bay được mở, nhiều người dân phải mua vé rất đắt và thủ tục rườm rà.

Vào cuộc điều tra, ngày 28/1, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt bà Nguyễn Thị Hương Lan (48 tuổi, Cục trưởng Lãnh sự) cùng ba thuộc cấp là Đỗ Hoàng Tùng (42 tuổi, Cục phó); Lê Tuấn Anh (40 tuổi, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự); Lưu Tuấn Dũng (35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự). Cả bốn bị điều tra tội Nhận hối lộ.

Hai tháng sau, bà Nguyễn Diệu Mơ (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình) bị bắt với cáo buộc Đưa hối lộ.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết những người này có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Vụ án xảy ra trong thời gian dài, nghi can "đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tốn thời gian điều tra, xác minh".

Phạm Dự