Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình (công ty An Bình), đón bắt được chủ trương này từ rất sớm. Tháng 5/2020 - khi chuyến bay combo mới chỉ là đề xuất, bà Mơ thông qua quan hệ cá nhân gặp ông Tô Anh Dũng, khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao, nhờ hỗ trợ để được tổ chức bay giải cứu. Khi chính sách này thực thi vào tháng 11, công ty An Bình thuộc nhóm doanh nghiệp đầu tiên tham gia và sau đó được cấp phép 66 trong tổng số 372 chuyến bay combo. Đổi lại, bà Mơ bỏ ra gần 35 tỷ đồng để "mua chuộc" 8 người thuộc Tổ Công tác 5 Bộ.

Công ty An Bình chỉ là một trong 18 nhóm doanh nghiệp, cá nhân hối lộ để được giao tổ chức bay, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Khi doanh nghiệp có "cầu", nhiều cán bộ của một số cơ quan đã lợi dụng tình hình tạo ra nguồn "cung". Cơ quan điều tra phát hiện một số cá nhân tại Văn phòng Chính phủ trực tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp dù không được giao nhiệm vụ, bỏ qua quy trình thẩm định của Tổ công tác 5 Bộ, báo cáo thẳng cấp trên phê duyệt. Với cả những hồ sơ đi đúng quy trình, nhiều cán bộ vẫn lợi dụng thẩm quyền để nhũng nhiễu, ép doanh nghiệp chi tiền mới giải quyết.

Mỗi chuyến bay được "ra giá", từ 100 đến 500 triệu đồng; hoặc tính trên đầu người thì từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng, thậm chí 7-15 triệu đồng, tuỳ thời điểm. Căn cứ "bảng giá" thỏa thuận trước, doanh nghiệp "hối lộ" mức tương ứng để được cấp phép bay.

Đường dây nhận hối lộ từ các doanh nghiệp đến 21 bị can ở 5 Bộ, VPCP và 2 địa phương

