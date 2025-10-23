Slot: 'Liverpool vẫn thủng lưới từ cơ hội đầu tiên của Frankfurt'

ĐứcHLV Arne Slot không hài lòng với hàng thủ, dù Liverpool thắng Frankfurt 5-1 ở lượt ba Champions League và cắt đứt mạch thua bốn trận trên mọi đấu trường.

"Chúng tôi tạo vài cơ hội, rồi thủng lưới ngay từ cơ hội đầu tiên của đối thủ", Slot nói sau trận đấu trên sân Deutsche Bank Park tối 22/10, và chỉ ra điểm khác biệt so với bốn trận thua trước đó. "Đó là cơ hội duy nhất mà Frankfurt có được. Đó là sự khác biệt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng tôi có thể dẫn ngược 3-1, nên sẽ dễ dàng kiểm soát trận đấu hơn khi đang thua 0-1. Hai bàn từ phạt góc thực sự tạo khác biệt lớn. Đó là điều chúng tôi đã nỗ lực tập suốt thời gian qua".

HLV Arne Slot chỉ đạo trong trận Liverpool thắng Frankfurt 5-1 ở lượt ba Champions League trên sân Deutsche Bank Park, Frankfurt, Đức ngày 22/10/2025. Ảnh: AP

Trận này, Liverpool để Rasmus Kristensen chọc thủng lưới ở phút 26 sau tình huống mất bóng của Florian Wirtz. Đây là lần thứ năm liên tiếp Liverpool phải nhận bàn thua trước, và họ thua cả bốn trận trước đó. Nhưng lần này, đại diện Ngoại hạng Anh thể hiện bản lĩnh và lội ngược dòng ngoạn mục.

Hugo Ekitike quân bình tỷ số, rồi bộ đôi trung vệ Virgil van Dijk và Ibrahima Konate cùng đánh đầu ghi bàn từ những pha phạt góc, giúp Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-1. Sang hiệp hai, đến lượt Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai lập công để ấn định tỷ số 5-1.

Đây là trận thắng đậm thứ hai của Liverpool tại Cup C1 châu Âu/Champions League trong thế bị dẫn 0-1. Thành tích tốt nhất của họ là trận thắng ngược Rangers 7-1 hồi tháng 10/2022.

Nhưng chiến thắng tưng bừng này không trọn vẹn khi Alexander Isak chấn thương háng và rời sân sau hiệp một. "Hy vọng là không quá nghiêm trọng", Slot nói. "Nhiều người muốn tôi cho Isak đá nhiều hơn, nhưng chúng tôi cần tìm sự cân bằng, và hôm nay có lẽ mọi thứ chưa hoàn hảo. Cậu ấy đến Liverpool mà gần như chưa tập luyện, nên chúng tôi phải đưa cậu ấy trở lại từng bước".

Isak có hai cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn, trước khi rời sân vì chấn thương. Ảnh: RTE

Chương sự nghiệp của Isak tại Liverpool luôn trắc trở. Ban đầu, Newcastle hét giá 200 triệu USD nên thương vụ kéo dài, dẫn đến màn nổi loạn của tiền đạo người Thụy Điển. Anh bỏ chuyến tập huấn trước mùa giải cùng CLB, công khai chỉ trích ban lãnh đạo thất hứa, và không cùng Newcastle dự hai trận đầu mùa, để gây sức ép. Phải đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Liverpool mới hoàn tất mua Isak với mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh 175,5 triệu USD. Dù vậy, anh chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Slot xem việc Isak lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải là vấn đề lớn, nhưng khẳng định đội ngũ y tế đã thận trọng và tiền đạo 26 tuổi không gặp vấn đề gì trước trận đấu hôm qua. "Chúng tôi tin rằng Isak đã sẵn sàng thi đấu với cường độ hai trận mỗi tuần, nhưng đôi khi ở cấp độ này, chỉ cần sai lệch nhỏ cũng gây hậu quả", nhà cầm quân người Hà Lan nói. "Hy vọng cậu ấy sẽ không phải nghỉ quá lâu, vì nếu vắng vài tuần, điều đó sẽ khiến quá trình thích nghi bị gián đoạn".

Trong khi đó, Virgil van Dijk gửi thông điệp đoàn kết sau chiến thắng giải tỏa. "Cách duy nhất để thắng là thi đấu tập thể", trung vệ người Hà Lan nói. "Mỗi cá nhân đều có chất lượng, nhưng phải làm việc cùng nhau để thành công. Chúng tôi thất vọng sau 4 trận thua liên tiếp, điều đó chưa từng xảy ra kể từ khi tôi tới đây. Nhưng hôm nay, đội giành ba điểm và phải duy trì".

Van Dijk kết lại: "Tôi không cho rằng đây là một tuyên bố sức mạnh, nhưng chắc chắn là chiến thắng quan trọng để toàn đội lấy lại tự tin. Giờ thì nghỉ ngơi và hướng tới trận gặp Brentford vào cuối tuần".

Hồng Duy (theo The Guardian, Sky Sports)