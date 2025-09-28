Slot: 'Liverpool thua vì ham phản công'

AnhHLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đáng thua Crystal Palace 1-2 vì ham tấn công, bỏ bê phòng ngự ở phút bù giờ vòng 6 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình vì đã phòng ngự như thế", Slot nói sau trận thua tại Selhurst Park ngày 27/9. "Một cầu thủ mải nghĩ tới phản công dù thời gian gần hết, trong khi điều cần làm chỉ là bảo vệ khung thành. Tư tưởng quá ham tấn công ở thời điểm đó khiến chúng tôi trả giá bằng bàn thua".

HLV Arne Slot phản ứng trong trận Liverpool thua Crystal Palace 1-2 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: AFP

Liverpool bước vào trận với chuỗi toàn thắng, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào thế trận hứng khởi của Crystal Palace. Thậm chí, ngay phút thứ 7 họ đã để Ismaila Sarr chọc thủng lưới. Đến phút 87, đội khách mới tìm được bàn gỡ nhờ công Federico Chiesa. Nhưng đến phút bù giờ thứ bảy, Eddie Nketiah tận dụng sai lầm phòng ngự của Liverpool, sút căng cận thành để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Slot cho rằng Liverpool chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ, nhưng thừa nhận Crystal Palace xứng đáng giành ba điểm. "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, điều hiếm thấy trước một đội ít khi để lộ khoảng trống", ông nói. "Crystal Palace không chỉ ghi bàn từ hai tình huống cố định. Họ còn có cơ hội từ phản công, từ những quả bóng dài phía sau hàng thủ. Thủ thành Alisson đã cứu chúng tôi nhiều lần, nhưng nếu nhìn toàn cục, Crystal Palace xứng đáng chiến thắng, nhất là với những gì họ thể hiện trong hiệp một".

Tháng 8, Liverpool cũng thua Crystal Palace ở trận tranh Siêu Cup Anh. Vì thế, Slot xem đây là đối thủ đáng gờm. "Thất vọng với hiệp một và cả cái kết trận đấu", nhà cầm quân người Hà Lan nói. "Chúng tôi đã gặp họ bốn lần, thắng một, hòa một và thua hai. Điều đó cho thấy đánh bại Crystal Palace khó thế nào. Hôm nay, họ xứng đáng dẫn trước hai hay ba bàn trong hiệp một".

Ngoài thất bại, Slot còn phải giải bài toán hòa nhập của tân binh đắt giá Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển có trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau khi rời Newcastle với mức phí kỷ lục, nhưng chỉ chạm bóng sáu lần trong hiệp một và sút hỏng cơ hội duy nhất trong hiệp hai. "Cường độ trận đấu không cao ảnh hưởng đến Isak", Slot phân tích. "Cậu ấy lẽ ra có thể ghi bàn nếu không bị kéo áo. Dù vậy, đây vẫn là màn trình diễn có tín hiệu tích cực".

Alexander Isak mờ nhạt và nhường chỗ cho Rio Ngumoha ở phút 84. Ảnh: TT

Chiến thắng trước Liverpool giúp Crystal Palace nối dài chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường - kỷ lục của CLB. Họ cũng trở thành CLB đầu tiên thắng Liverpool trên mọi đấu trường mùa này, qua đó vươn lên thứ hai Ngoại hạng Anh với thành tích bất bại (3 thắng, 3 hòa), giành 12 điểm, chỉ kém chính Liverpool ba điểm.

HLV Oliver Glasner hết lời khen ngợi các học trò khi cho rằng hiệp một trước Liverpool là màn trình diễn hay nhất của Crystal Palace kể từ khi ông tiếp quản. Dù vậy, nhà cầm quân người Áo vẫn giữ sự khiêm nhường, nhắc lại rằng đội bóng từng khởi đầu chậm chạp mùa trước rồi kết thúc bằng kỷ lục điểm số cùng danh hiệu FA Cup. "Giờ mới là tháng 9 nên chưa có gì để tự mãn", Glasner nói. "Điều quan trọng là toàn đội giữ được cảm hứng tích cực này và tiếp tục tiến lên".

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)