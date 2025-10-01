Slot: 'Liverpool thua vì đối thủ mánh khóe'

Thổ Nhĩ KỳHLV Arne Slot thừa nhận Galatasaray cao tay hơn về mánh khóe để kiếm phạt đền và ghi bàn trong trận thắng Liverpool ở lượt hai Champions League.

Phút 14, Baris Alper Yilmaz đột phá từ cánh trái vào vòng cấm rồi ngoặt bóng. Dominik Szoboszlai, cầu thủ được kéo xuống đá hậu vệ phải, không va chạm nhưng vung tay vào mặt cầu thủ Galatasaray theo quán tính. Galatasaray được hưởng phạt đền và Victor Osimhen tận dụng để ghi bàn.

"Yilmaz có lẽ chỉ cảm thấy một tác động rất nhẹ vào mặt rồi ngã xuống", Slot nói sau trận. "Galatasaray tỏ ra mánh khóe hơn và chúng tôi mắc bẫy trong những tình huống như vậy. Tôi không trách Szoboszlai, nhưng họ đã biến một quả phạt đền 20% thành 100%, đó là sự tinh quái của họ".

HLV Arne Slot sau trận Liverpool thua Galatasaray 0-1 ở lượt hai vòng bảng Champions League trên sân Rams Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/9/2025. Ảnh: Liverpool FC

Liverpool khởi đầu hứng khởi, tạo được nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng càng về cuối trận càng bế tắc. Slot thừa nhận: "Sang hiệp hai, chúng tôi gặp khó vì Galatasaray chiến đấu hết mình, hạn chế thời gian bóng sống. Đó là điều bạn phải công nhận".

HLV người Hà Lan cho rằng Liverpool thi đấu tốt hơn so với trận thua 1-2 trên sân Crystal Palace ở vòng 6 Ngoại hạng Anh cách đây ít ngày. "Lịch thi đấu khắc nghiệt có thể mang đến những thất bại, nhưng tôi thấy nhiều điểm sáng", ông bày tỏ. "Cách chúng tôi kiểm soát thế trận, cách tổ chức. Hiệp hai bóng chết nhiều vì cầu thủ ngã, thay người và chấn thương. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi không còn cách quá xa so với mùa trước".

Trận này, Mohamed Salah dự bị và chỉ vào thay Cody Gakpo từ phút 62. Lần đầu tiên ngôi sao Ai Cập dự bị ở Ngoại hạng Anh hoặc Champions League kể từ tháng 4/2024. "Đây là quyết định đã bàn bạc kỹ", Slot nhấn mạnh. "Với đội hình 25 cầu thủ, bạn không thể sử dụng tất cả liên tục. Một số cầu thủ không tập đầy đủ trong giai đoạn tiền mùa giải, nên tôi phải xoay tua".

Alisson Becker (trái) rời sân đầu hiệp hai. Ảnh: AFP

Không chỉ thất bại, Liverpool còn tổn thất lực lượng. Alisson ngã xuống sân sau một pha bứt tốc, không thể tiếp tục thi đấu và nhường chỗ cho Giorgi Mamardashvili từ phút 56.

"Khi một cầu thủ chạy nước rút, cảm thấy điều gì đó và lập tức ngồi xuống, 9 trong 10 trường hợp đều là tin xấu", Slot nói và xác nhận Alisson nhiều khả năng vắng mặt trận gặp Chelsea ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10.

Hugo Ekitike, tiền đạo ghi 5 bàn trên mọi đấu trường mùa này, cũng gặp vấn đề và nhường chỗ cho Alexis Mac Allister từ phút 68. Slot cho biết tình hình của Ekitike khả quan hơn và sẽ được kiểm tra thêm khi trở lại Merseyside.

Hồng Duy (Theo Daily Mail, Sky Sports)