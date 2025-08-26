Slot chê lối chơi phản bóng đá của Newcastle

AnhSau chiến thắng 3-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh, HLV Arne Slot phàn nàn việc Newcastle chỉ dựa vào những tình huống bóng chết và ném biên dài.

"Tôi không chắc mình đã xem một trận bóng đá thực thụ hôm nay", Slot nói sau trận đấu tại St. James' Park. "Toàn bóng chết, ném biên dài. Nó không liên quan nhiều đến chiến thuật, như tôi từng nói trước trận, nhưng tôi rất hài lòng với cách toàn đội đứng vững. Nửa giờ đầu tiên rất khó khăn, nhưng chúng tôi không sụp đổ, vẫn đứng vững".

HLV Arne Slot chỉ đạo trong trận Liverpool thắng Newcastle 3-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân St. James' Park, Anh ngày 25/8/2025. Ảnh: Liverpool FC

Trận đấu tại St. James' Park hôm qua diễn ra lộn xộn ngay từ đầu với 19 lỗi trước giờ nghỉ. Sau khi Anthony Gordon bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ hiệp một, Newcastle chuyển lối chơi sang chỉ dựa vào bóng chết - chiến thuật khiến Liverpool gặp khó và dẫn tới hai bàn gỡ hòa. Thời gian bóng lăn thực tế chỉ chiếm 40,8% trận đấu - mức thấp nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ trận Stoke thắng Blackburn 3-0 với 40% hồi tháng 2/2010.

Liverpool dẫn 2-0 nhờ công Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike và có lợi thế về quân số. Nhưng Slot cho rằng lối chơi "phản bóng đá" của Newcastle khiến việc Liverpool thi đấu hơn người không có nhiều ý nghĩa.

"Không có nhiều tình huống bóng sống để Liverpool thi đấu", nhà cầm quân người Hà Lan phân tích. "Với bóng chết, ném biên dài, bóng dài từ thủ môn, bạn không cần đủ 11 người. Có thêm một người là tốt, nhưng điều đó không có lợi như khi Newcastle muốn triển khai bóng từ sân nhà và chúng tôi có thể pressing. Đó là lý do chúng tôi gặp khó để bảo toàn tỷ số 2-0".

Pha vào bóng của Anthony Gordon với Virgil van Dijk. Ảnh: Propaganda

Virgil van Dijk chỉ vào vết thương ở bắp chân phải sau pha vào bóng của Anthony Gordon. Ảnh: Offside

Cuối hiệp một, sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài Simon Hooper xác định Gordon vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Virgil van Dijk và rút thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ Hà Lan tức giận với pha phạm lỗi nguy hiểm này, thậm chí chỉ vào vết thương ở bắp chân phải cho Gordon cũng như trọng tài Simon Hooper.

"Tôi đã nói với Gordon rằng nếu đây không phải thẻ đỏ thì tôi không hiểu bóng đá nữa. Dù cậu ấy cố ý hay không, chuyện đó vẫn xảy ra trong bóng đá", Van Dijk nói sau trận.

Trung vệ 34 tuổi cũng ám chỉ trận đấu căng thẳng vì tương lai của Alexander Isak - tiền đạo đang nổi loạn ở Newcastle vì muốn chuyển đến Liverpool. "Chúng tôi biết đây là nơi khó chơi, Newcastle bị châm ngòi bởi nhiều yếu tố tuần này", anh nói. "Chúng tôi thất vọng khi để thủng lưới từ hai tình huống cố định, nhưng nhìn chung, ba điểm là xứng đáng".

Liverpool giành ba điểm nhờ cú đặt lòng chéo góc ở phút 100 của cầu thủ 16 tuổi Rio Ngumoha. Van Dijk ca ngợi đàn em có màn ra mắt Liverpool cũng như Ngoại hạng Anh trong mơ, thể hiện sự tự tin và khả năng dứt điểm lạnh lùng. Slot cũng tán dương học trò, nhấn mạnh đây là tình huống hiếm hoi Liverpool có thể luân chuyển bóng từ cánh phải, vào trung tuyến rồi sang cánh trái để ghi bàn quyết định.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)