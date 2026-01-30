Slot bào chữa về phát ngôn ở Champions League

AnhHLV Arne Slot bảo vệ bản thân trước làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Liverpool, xoay quanh phát biểu về việc bị loại sớm ở Champions League mùa trước.

Trong buổi họp báo ngày 27/1 trước lượt cuối vòng bảng Champions League, Slot nói rằng việc Liverpool thua PSG ở vòng 1/8 giải đấu này "có thể" là một trong những lý do giúp họ vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, bởi đội có thêm thời gian chuẩn bị giữa các trận.

Phát biểu này nhanh chóng bị nhiều CĐV diễn giải theo hướng Slot hài lòng với việc bị loại khỏi đấu trường châu Âu. Ngay cả cựu đội trưởng Steven Gerrard cũng không hài lòng, cho rằng nhận xét của Slot là đòn giáng mạnh vào người hâm mộ. "Liverpool khi đó đã dẫn trước 15 điểm", cựu tiền vệ người Anh bình luận trên TNT Sports. "Theo tôi, chức vô địch Ngoại hạng Anh gần như đã an bài. Nói rằng việc bị loại giúp ích cho đội bóng là rất khó chấp nhận với các CĐV, những người đã đồng hành cùng CLB".

HLV Slot ăn mừng sau trận Liverpool thắng Qarabag 6-0 trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Reuters

Sau trận thắng Qarabag 6-0 để giành vé vào vòng 1/8 Champions League, Slot được hỏi lại về phát ngôn gây tranh cãi kể trên. HLV 47 tuổi khẳng định lời nói của ông đã bị bóp méo và hiểu sai. "Tôi dùng từ có thể, nhưng rõ ràng không phải ai cũng nghe kỹ", ông nói. "Tôi không hề vui khi thua PSG. Tôi muốn đi xa với đội hình đó, bởi chúng tôi đủ mạnh để vô địch Champions League. Và ở giải quốc nội, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng đăng quang".

Slot giải thích rằng ý ông muốn nhấn mạnh là yếu tố nhân sự. "Nếu bạn là đội mạnh nhất giải, bạn cần các cầu thủ luôn sẵn sàng", ông nói tiếp. "Mùa này cho thấy khi phải chơi quá nhiều trận, chấn thương là điều khó tránh. Sau khi bị loại bởi PSG, chúng tôi không gặp vấn đề chấn thương, và đó mới là điều tôi muốn nói".

Slot cũng phản bác lập luận cho rằng Liverpool đã bỏ xa phần còn lại của giải đấu. "Có lúc chúng tôi hơn 15 điểm, nhưng phần lớn mùa giải, đội chỉ dẫn khoảng 8 điểm. Nếu khi đó xuất hiện 3, 4 hay 5 ca chấn thương, mọi thứ có thể đã khác", ông nói.

Dù vậy, Slot thừa nhận ông có thể diễn đạt rõ ràng hơn. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định: "Chúng tôi muốn đi tiếp ở Champions League. Nhưng với CLB này, việc thiếu hụt nhân sự khiến mọi thứ khó khăn hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Đó là điều tôi muốn nói, nhưng đã bị hiểu sai".

Trên sân Anfield hôm 28/1, Liverpool đè bẹp Qarabag nhờ các bàn của Florian Wirtz, Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Federico Chiesa cùng cú đúp của Alexis Mac Allister. Kết quả này giúp Liverpool cán đích thứ ba với 18 điểm, chỉ xếp sau Bayern (21) và Arsenal (24), qua đó vào thẳng vòng 1/8 Champions League.

Dù hài lòng với kết quả, Slot thừa nhận màn trình diễn này khó có thể xoa dịu những hoài nghi nếu Liverpool không duy trì được phong độ khi trở lại Ngoại hạng Anh, bắt đầu bằng trận tiếp Newcastle ngày 31/1. Liverpool vừa thua 2-3 trên sân Bournemouth và hiện tụt xuống thứ 6.

"Mục tiêu khi dự Champions League là vào top 8 để tránh đá thêm hai lượt play-off, và chúng tôi đã làm được điều đó", Slot bày tỏ. "Có sự cải thiện rõ rệt so với trận thua Bournemouth, nhưng với tất cả sự tôn trọng, Newcastle sẽ là đối thủ mạnh hơn Qarabag".

Theo Slot, Liverpool cần duy trì sự ổn định nếu muốn giảm áp lực. "Nếu chúng tôi chơi tốt ở cả hai đầu sân, mọi đối thủ đều sẽ gặp khó. Nhưng thể hiện được điều đó một lần là chưa đủ, mà phải duy trì trong nhiều trận", ông nhấn mạnh.

