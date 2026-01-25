Liverpool thua ở phút bù thứ 5

AnhLiverpool cắt mạch bốn trận hòa, bằng thất bại 2-3 trên sân Bournemouth ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Sự lo lắng xuất hiện khi Joe Gomez được lựa chọn đá thay Ibrahima Konate - trung vệ vắng mặt do trở về Pháp dự tang lễ của cha là ông Hamady. Đây mới là lần đầu tiên Gomez đá chính ở vị trí trung vệ tại Ngoại hạng Anh kể từ trận gặp West Ham hồi tháng 12/2024, khiến hàng thủ đội khách không tránh khỏi những ánh mắt hoài nghi.

Evanilson (trái) mừng bàn mở tỷ số trong trận Bournemouth hòa Liverpool 2-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Vitality, Bournemouth, Dorset, Anh ngày 24/1/2026. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, người đá cặp với Gomez và được xem là chỗ dựa nơi hàng phòng ngự - Virgil van Dijk - mới là cái tên liên tục mắc sai lầm. Phút 26, trung vệ người Hà Lan thiếu quyết đoán khi không áp sát, cho rằng bóng sẽ đi hết đường biên ngang. Tận dụng khoảnh khắc chần chừ đó, Alex Scott thoát xuống sát biên rồi căng ngang vào vòng cấm để Evanilson băng vào dứt điểm chéo góc, đưa chủ nhà vượt lên.

Chỉ bảy phút sau, Van Dijk tiếp tục mắc lỗi vị trí. Alejandro Jimenez phá bẫy việt vị trong gang tấc, thoát xuống bên cánh phải, xộc thẳng vào vòng cấm rồi sút qua hai chân thủ thành Alisson nhân đôi cách biệt. Bournemouth ghi hai bàn trong 33 phút đầu trước Liverpool - nhiều hơn tổng số bàn họ làm được trong sáu trận sân nhà gần nhất gặp đối thủ này tại Ngoại hạng Anh (chỉ một bàn).

Liverpool đã bốn lần bị dẫn trước hai bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Con số đó đã bằng tổng số lần họ rơi vào tình cảnh tương tự trong hai mùa giải trước cộng lại (hai lần ở mùa 2023-2024 và hai lần ở mùa 2024-2025).

Cú đánh đầu ngược thành bàn của Virgil van Dijk. Ảnh: Reuters

Nhưng chính Van Dijk nhen nhóm hy vọng giành điểm cho Liverpool. Phút 45, từ quả đá phạt góc của Dominik Szoboszlai, trung vệ 34 tuổi băng cắt đánh đầu ngược về góc xa, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Van Dijk trở thành trung vệ Liverpool ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh (22), cân bằng thành tích của Sami Hyypia.

Sang hiệp hai, Dominik Szoboszlai ghi dấu ấn. Phút 80, từ quả đá phạt hơn 20 mét, Mohamed Salah chuyền ngắn để tiền vệ người Hungary cứa lòng chân phải về góc xa. Thủ thành Dorde Petrovic dường như bị che tầm nhìn và không thể cứu thua.

Không có cầu thủ nào ghi nhiều bàn từ ngoài vòng cấm cho các CLB Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường mùa này hơn Szoboszlai (5, ngang bằng với Phil Foden).

Dominik Szoboszlai cứa lòng ấn định tỷ số hòa 2-2. Ảnh: Shutterstock

Nhưng Liverpool không thể rời sân Vitality với chỉ một điểm. Ở phút bù thứ năm, James Hill ném biên xa vào vòng cấm và tạo nên pha bóng hỗn loạn. Tiền đạo cánh Amine Adli nhanh chân dứt điểm cận thành vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 và làm nổ tung cầu trường Vitality.

Liverpool cắt mạch bốn trận hòa bằng một thất bại. Đoàn quân dưới trướng Arne Slot vẫn chỉ có 36 điểm, nguy cơ bị Man Utd (35 điểm) hay Chelsea (34) chiếm vị trí thứ tư.

Hồng Duy