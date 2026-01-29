Man City, Liverpool vào thẳng vòng 1/8 Champions League

AnhMan City thắng Galatarasay 2-0, còn Liverpool đè bẹp Qarabag 6-0 ở lượt hạ màn để cùng cán đích trong top 8 và vào thẳng vòng 1/8 Champions League.

Thảm bại 1-3 trên sân Bodo/Glimt ở lượt áp chót khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 11. Đoàn quân của Pep Guardiola buộc phải thắng Galatasaray ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi các kết quả thuận lợi ở những trận đấu cùng giờ để giành vé vào thẳng vòng knock-out.

Erling Haaland mừng bàn cùng Omar Marmoush trong trận Man City thắng Galatarasay 2-0 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Man City

Man City hoàn thành mục tiêu nhờ màn trình diễn chói sáng của Jeremy Doku. Phút 11, tiền đạo người Bỉ bất ngờ nhận bóng ở trung lộ rồi chọc khe cho Erling Haaland thoát xuống, xộc thẳng vào vòng cấm và lốp bóng qua đầu thủ thành Ugurcan Cakir mở tỷ số. Đây là pha lập công từ bóng sống đầu tiên của trung phong người Na Uy kể từ cú đúp vào lưới West Ham ngày 20/12/2025. Haaland nâng thành tích lên 56 bàn sau 56 trận tại Champions League, trong đó có 7 bàn sau 8 trận mùa này.

Đến phút 29, Doku tiếp tục ghi dấu ấn với pha độc diễn bên cánh trái trước khi chuyền vào vòng cấm cho Rayan Cherki. Tiền vệ công người Pháp khống chế một nhịp rồi dứt điểm gọn gàng về góc gần, khiến thủ thành Galatasaray chôn chân.

Man City lẽ ra có thể thắng đậm hơn nếu Phil Foden, Omar Marmoush hay Rayan Ait-Nouri tận dụng tốt các cơ hội đối mặt. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 là vừa đủ để đội bóng Anh cán đích thứ tám với 16 điểm, qua đó tránh việc phải đá thêm hai lượt play-off như mùa trước - nơi họ thua Real Madrid với tổng tỷ số 3-6.

Mohamed Salah mừng bàn trong trận Liverpool thắng Qarabag 6-0 trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Reuters

Trên sân Anfield, Liverpool gây ấn tượng mạnh hơn khi đè bẹp Qarabag 6-0, qua đó chạm hàng loạt cột mốc đáng nhớ. Alexis Mac Allister lập cú đúp, trong khi Florian Wirtz, Mohamed Salah, Hugo Ekitike và Federico Chiesa mỗi người ghi một bàn.

Đáng chú ý, Wirtz đã có năm bàn thắng cho Liverpool trên mọi đấu trường kể từ ngày 27/12/2025 - thành tích tốt nhất trong số các cầu thủ đang khoác áo các CLB Ngoại hạng Anh cùng giai đoạn. Dominik Szoboszlai trở thành cầu thủ Liverpool thứ hai ghi bàn hoặc kiến tạo trong sáu trận liên tiếp tại Champions League, sau Salah. Virgil van Dijk đi vào lịch sử khi trở thành trung vệ đầu tiên có ba pha kiến tạo trong một trận Champions League, còn Salah ghi bàn trong lần ra sân thứ 80 cho Liverpool tại đấu trường này.

Chiến thắng 6-0 giúp Liverpool cán đích thứ ba với 18 điểm, chỉ xếp sau Bayern Munich (21) và Arsenal (24).

Dominic Solanke (áo trắng) ghi bàn trong trận Tottenham thắng Frankfurt 2-0 trên sân Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main, Hessen, Đức. Ảnh: Reuters

Tương tự, Tottenham gây ấn tượng với chiến thắng 2-0 trên sân Eintracht Frankfurt nhờ các pha lập công của hai trung phong Randal Kolo Muani và Dominic Solanke.

"Gà trống" khép lại vòng bảng ở vị trí thứ tư với 17 điểm, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League. Phong độ này trái ngược hoàn toàn với Ngoại hạng Anh, nơi Tottenham thi đấu phập phù và đang đứng thứ 14, chỉ hơn nhóm xuống hạng tám điểm.

Hồng Duy