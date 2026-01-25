Siri sẽ thành chatbot AI trên iOS 27

Siri bắt đầu áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn LLM trên iOS 26.4 trước khi trở thành chatbot AI thực thụ trên iOS 27 ra mắt vào tháng 6 tới.

Theo Macrumors, Apple dự định nâng cấp Siri hai lần trong năm nay, bổ sung các tính năng cá nhân hóa trong iOS 26.4 trước khi biến trợ lý ảo cá nhân này thành chatbot AI hoàn chỉnh trong iOS 27. Đây được coi là kết quả tất yếu sau khi Google và Apple xác nhận Gemini sẽ được tích hợp vào Siri đầu tháng này.

Với iOS 27, Apple sẽ thay đổi gần như hoàn toàn cách hoạt động của Siri. Hiện tại, trợ lý ảo này có thể trả lời các câu hỏi cơ bản và hoàn thành tác vụ đơn giản, nhưng người dùng không thể tham gia cuộc trò chuyện qua lại, nhận trợ giúp với các tác vụ nhiều bước hoặc câu hỏi phức tạp. Phiên bản mới của Siri có thể làm tất cả việc này và hoạt động tương tự những chatbot phổ biến như ChatGPT.

Các nguồn tin cho biết, Apple ban đầu không có kế hoạch giới thiệu chatbot hoàn chỉnh mà người dùng có thể tương tác như Claude, ChatGPT, Gemini nhưng chatbot đã phổ biến tới mức công ty không thể bỏ qua. Việc chỉ đơn thuần thêm AI vào các ứng dụng và tính năng là không đủ để Apple duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường. Một phiên bản mới kiểu SiriBot sẽ giúp Apple bắt kịp các đối thủ và đem đến nhiều tính cạnh tranh hơn cho các sản phẩm iPhone, Mac.

Theo Bloomberg, chatbot của Siri sẽ được tích hợp sâu vào các sản phẩm của Apple ở cấp độ hệ thống. Đây không phải là ứng dụng riêng biệt mà tích hợp đồng nhất vào iOS, macOS, iPadOS như Siri hiện tại.

Minh họa biểu tượng Siri mới khi tích hợp chatbot AI. Nguồn: Macrumors

Siri mới vẫn được kích hoạt theo cách cũ như khẩu lệnh, nhấn vào nút bên cạnh của máy. Siri có thể phản hồi yêu cầu bằng cả giọng nói và văn bản. Hiện chưa có thông tin về giao diện của trợ lý AI mới này nhưng các chuyên gia cho rằng Apple cần nhiều thay đổi để cạnh tranh về chức năng với các công ty như OpenAI, Google hay Anthropic.

Người dùng hiện đã quen với việc mở một ứng dụng AI có giao diện văn bản đầy đủ, gồm cả lịch sử trò chuyện trong khi Siri có giao diện tối giản hơn. Trong trường hợp muốn truy xuất lịch sử trò chuyện, chatbot Siri cần có sự cải tiến, bổ sung và hiển thị toàn màn hình.

Một số ứng dụng đầu tiên sẽ được tích hợp sâu Siri mới là các ứng dụng chính của Apple như Mail, Messages, Apple TV, Xcode và Photos. Siri sẽ có khả năng tìm kiếm hình ảnh cụ thể, chỉnh sửa ảnh, hỗ trợ lập trình, đưa ra gợi ý về các chương trình truyền hình, phim và gửi email.

Trước khi nâng cấp toàn diện trên iOS 27, phiên bản Siri trên iOS 26.4 cũng có những thay đổi lớn như được cập nhật dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn LLM. Apple đã nghiên cứu điều này khi bổ sung Apple Intelligence vào iOS 18, nhưng tiến độ không như dự kiến vì kiến trúc nền tảng của Siri cần được đại tu để chạy các LLM.

Từ phiên bản iOS 26.4, Siri sẽ có thể trò chuyện liên tục, đưa ra phản hồi giống con người cho các câu hỏi, cá nhân hóa theo người dùng hơn, dựa trên Gemini. Tuy nhiên, các tính năng tương tự chatbot AI cần chờ tới phiên bản iOS 27. Theo Bloomberg, mô hình tùy chỉnh của Apple sẽ tương đương với Gemini 3 của Google.

Theo Macrumors, Apple và Google cũng đang thảo luận về việc chạy chatbot Siri trên các máy chủ của Google được trang bị bộ xử lý Tensor Processing Units. Điều này có thể là do Apple chưa có hạ tầng đủ để xử lý các truy vấn của chatbot từ hàng tỷ thiết bị hoạt động mỗi ngày.