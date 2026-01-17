7 tính năng mới có thể xuất hiện trên Siri

Trợ lý ảo Siri của Apple được cho là sẽ có thêm nhiều tính năng mới nhờ sử dụng mô hình Gemini, như kể chuyện sáng tạo, tự động hóa ghi chú, gợi ý chủ động...

Logo Google Gemini và Apple Siri trên smartphone. Ảnh: ChatGPT

Sau khi Apple xác nhận Gemini sẽ trở thành "bộ não" của Siri thế hệ mới, The Information dẫn nguồn tin riêng cho biết sẽ có một số tính năng mới biến Siri từ một trợ lý ảo "vụng về" hiện nay trở thành cộng sự thông minh thực thụ.

Thứ nhất là phản hồi kiến thức thế giới chuyên sâu. Thay vì chỉ liệt kê các liên kết web, Siri sẽ trả lời câu hỏi thực tế một cách tự nhiên và có tính đối thoại cao như một chuyên gia.

Thứ hai là khả năng kể chuyện sáng tạo. Siri có thể biên soạn và kể câu chuyện theo yêu cầu, đánh dấu bước tiến trong khả năng tạo nội dung ngôn ngữ.

Thứ ba là hỗ trợ cảm xúc. Được tinh chỉnh bởi mô hình Gemini, Siri mới sẽ có khả năng nhận diện và phản hồi các truy vấn mang tính chia sẻ, cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần cho người dùng.

Thứ tư, Siri sẽ là trợ lý du lịch và công việc, hỗ trợ thực hiện các tác vụ phức tạp hơn như đặt vé máy bay, phòng khách sạn hoặc lập kế hoạch di chuyển.

Thứ năm, trợ lý ảo của Apple có thể tự động hóa ghi chú, trích xuất thông tin như một công thức nấu ăn từ web và tự động tạo thành một tài liệu hoàn chỉnh trong ứng dụng "Ghi chú".

Ngoài ra, hai tính năng khác dự kiến được công bố tại sự kiện WWDC 2026 đầu tháng 6 và ra mắt cùng iOS 27 vào cuối năm, bao gồm Ghi nhớ lịch sử hội thoại, trong đó Siri sẽ nhớ về các cuộc trò chuyện trước đó, giúp duy trì mạch ngữ cảnh mà không cần người dùng phải nhắc lại thông tin; và Gợi ý chủ động - dựa trên dữ liệu từ lịch, tin nhắn và email, Siri sẽ đưa ra các đề xuất trước khi người dùng yêu cầu như nhắc lịch họp dựa trên một email vừa nhận.

Apple khẳng định mọi dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý thông qua hệ thống Private Cloud Compute hoặc trực tiếp trên thiết bị. Có nghĩa, Google cung cấp mô hình ngôn ngữ, nhưng không có quyền truy cập trực tiếp vào thông tin cá nhân của người dùng iPhone.

Siri thế hệ mới dự kiến xuất hiện lần đầu trên bản beta của iOS 26.4 vào tháng 2, trước khi chính thức ra mắt người dùng vào tháng 3.

Huy Đức (theo Macrumors)