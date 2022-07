'Sinh con để gửi gắm tuổi già là rất ích kỷ'

Tôi cảm thấy bản thân mình ích kỷ vì sinh con để thoả khao khát tình thương, còn những người sinh vì an toàn tuổi già nghĩ gì?

Tôi thấy câu cuối ở bài viết Viễn cảnh 'có tiền cũng không vào được viện dưỡng lão' nêu ra ý "đánh chặn ngay từ đầu". Tôi nghĩ đánh chặn ở đây tức là vấn đề sinh con.



Tôi hiểu được mối quan tâm về tương lai của người già mà tác giả đề cập, rất đúng với thực tế thay đổi xã hội. So với trước đây, có nhiều (hơn) những người chọn không sinh con hoặc chỉ sinh một con.



Nguy cơ thiếu hụt lao động và gánh nặng đang tăng trên vai người còn ở tuổi lao động: những lý do để lo này, không phải (và không nên) là lý do để sinh con (mà còn phải sinh đủ hai đứa để gánh cho đều).



Sinh ra những đứa trẻ vì mong được an toàn tuổi già cho mình và giữ cân bằng nguồn lực lao động cho xã hội, theo tôi là cách nghĩ ích kỷ. Tôi chọn sinh chỉ vì tôi muốn làm mẹ, không vì những lý do kể trên, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình ích kỷ. Tôi ích kỷ vì sinh ra con để thỏa khao khát (tình thương) của chính mình.

>> Vào viện dưỡng lão khá tốn tiền

Dù việc giảm sinh có hệ quả là những thách thức phát triển kinh tế và xã hội, thì quyền chọn không sinh con (cũng như quyền chọn sinh con) cần được tôn trọng tuyệt đối, miễn là mỗi người có trách nhiệm với lựa chọn của mình.



Những người chọn không sinh con không gây ra những khó khăn cho hiện tại và tương lai của ai hết. Họ không ích kỷ. Họ chỉ sống theo cách mình muốn, vậy thôi.

Mỗi sự lựa chọn đều có được và không được, những người chọn sinh con thường đã suy nghĩ và hiểu những cái không được trong khi không hiếm người chỉ sinh vì ông bà muốn cháu, vì sợ không ai lo sau này thì lại quên đắn đo những điều kiện cần để nuôi dạy con, để khi có con rồi than áp lực.

An Khánh

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.