Singapore thu hồi sữa cho trẻ sơ sinh của Nestlé và Dumex

Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) thu hồi sữa công thức gồm Nestlé NAN HA 1 SupremePro 800 gram số lô 52340017C3 và Dumex Dulac 1 800 gram số lô 101570778C do nghi ngờ độc tố cereulide.

Thông báo này được SFA đưa ra hôm 17/1, sau gần 10 ngày rút khỏi kệ một số dòng sản phẩm Nestlé NAN. Đây là các sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh.

Hai sản phẩm bị thu hồi lần này gồm Nestlé NAN HA 1 SupremePro 800 gram, số lô 52340017C3 sản xuất tại Thụy Sĩ và Dumex Dulac 1, trọng lượng 800 gram, số lô 101570778C sản xuất tại Thái Lan.

Đại diện SFA và Cơ quan Bệnh truyền nhiễm (CDA) cho biết hai sản phẩm này "có thể đã sử dụng chung nguồn nguyên liệu thô với các lô sữa bột trẻ em bị nhiễm độc trước đó". Lệnh thu hồi được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa trong lúc SFA tiếp tục điều tra.

Nestlé hiện chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc nào được xác nhận có liên quan đến các sản phẩm nằm trong diện thu hồi. Ảnh: Euronews

Nhà chức trách Singapore ghi nhận một trường hợp mắc bệnh có khả năng liên quan đến độc tố cereulide sau uống sữa, theo CNA. Bệnh nhi này có các triệu chứng nhẹ và hiện đã hồi phục. Tuy nhiên, hiện chưa có xét nghiệm lâm sàng nào xác nhận chính xác nguyên nhân gây bệnh là do ngộ độc cereulide.

SFA cho hay các lô sản phẩm sữa nhập khẩu bị ảnh hưởng chiếm dưới 5% nguồn cung sữa công thức nhập khẩu của Singapore. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà nhập khẩu và sản xuất để giám sát chặt chẽ tình hình", cơ quan này cho hay.

Ngoài ra, SFA phát hiện SMC Nutrition, một nhà sản xuất có trụ sở tại Singapore, sử dụng nguyên liệu thô bị ảnh hưởng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho xuất khẩu. SMC hiện được yêu cầu dừng xuất khẩu và thông báo cho cơ quan liên quan của nước nhập khẩu.

Cereulide là độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng co thắt và tiêu chảy. Các triệu chứng thường xuất hiện từ 30 phút đến 6 giờ sau khi ăn phải thực phẩm bị nhiễm độc và thường tự khỏi trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, các nhóm bệnh nhân dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh và người bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn.

Bác sĩ Chan Si Min, trưởng khoa kiêm cố vấn cấp cao bộ phận Truyền nhiễm Nhi khoa tại Viện Y khoa Trẻ em Khoo Teck Puat thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH), cảnh báo trẻ nhỏ có thể rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng nếu nôn mửa kéo dài. Bà cũng cho hay một số ít trường hợp gặp biến chứng nguy hiểm, gây tổn hại trực tiếp đến các cơ quan nội tạng như gan, thận, não hay hệ cơ. Những ca bệnh nặng này có thể dẫn đến hậu quả dài lâu dài như suy tạng hoặc tử vong.

Singapore trong hàng chục quốc gia thu hồi sản phẩm sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Nestlé. Sự việc bắt đầu từ ngày 5/1, khi hãng sữa thông báo thu hồi các lô sữa bột tại một số nước châu Âu như Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Italy và Thụy Điển do phát hiện "vấn đề chất lượng" trong nguyên liệu từ một nhà cung cấp lớn. Lệnh thu hồi sau đó mở rộng sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Hiện hơn 60 quốc gia đã đưa ra cảnh báo y tế liên quan đến các sản phẩm sữa bột này.

Tại thị trường Việt Nam, Nestlé thông báo "tự nguyện và chủ động" thu hồi 17 lô sữa công thức thương hiệu NAN dành cho trẻ nhỏ nhằm mục đích phòng ngừa. Đến nay, ngoài trường hợp tại Singapore, chưa có báo cáo về các ca nhiễm bệnh tại những quốc gia khác.

SFA khuyến cáo người tiêu dùng đã mua các sản phẩm trong diện ảnh hưởng tuyệt đối không cho trẻ tiếp tục sử dụng. Trường hợp trẻ đã lỡ dùng sản phẩm và có biểu hiện sức khỏe bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám kịp thời.

Bình Minh (Theo CNA, The Straitstimes)