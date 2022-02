Singapore sẵn sàng đón du khách quốc tế trong 'bình thường mới'

Singapore cải thiện, hình dung lại các điểm đến, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị song song đảm bảo an toàn cho du khách quốc tế khi mở cửa.

Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, kinh tế - xã hội mà còn khiến nhiều ngành nghề, lĩnh vực buộc phải thay đổi để thích nghi, trong đó có du lịch. Đây là một trong những ngành gần như "đóng băng" từ khi Covid-19 xuất hiện. Theo đó, nhu cầu du khách toàn cầu cũng chuyển biến rõ rệt.

Theo khảo sát mức độ yêu thích du lịch do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) hợp tác VnExpress thực hiện trong năm 2021, an toàn là yếu tố hàng đầu du khách hướng đến khi chọn địa điểm du lịch. Quốc gia, địa phương du lịch cần có những biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe, an toàn du khách. Song các biện pháp tại địa phương không được ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ.

Singapore triển khai Hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng với 24 nước trên thế giới. Ảnh: The Star

Là một trong những quốc gia có nhiều biện pháp kiểm soát dịch hiệu quả trong năm qua như sáng kiến như SafeEntry, TraceTogether, hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng (VTL)... Singapore xác định an toàn và sức khỏe du khách là ưu tiên hàng đầu.

Đảo quốc cũng tích cực triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngành du lịch - dịch vụ sớm mở cửa và hoạt động trở lại. Trạng thái sống chung Covid-19 không chỉ đáp ứng nhu cầu du khách quốc tế, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong nước hồi phục.

Người dân Singapore xếp hàng chờ quét mã QR khai báo qua ứng dụng TraceTogether tại một trung tâm thương mại. Ảnh: Strait Times

"Chuẩn bị là chìa khóa then chốt"

Một trong những biện pháp phòng dịch chính phủ Singapore lựa chọn nhằm sớm mở cửa biên giới trở lại là luôn chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản dịch bệnh. Thay vì chờ đến khi bùng dịch, đảo quốc đã chủ động đẩy mạnh tiêm chủng và xét nghiệm cho toàn dân. Nhờ vậy, Singapore luôn nằm trong top các quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ phủ vaccine Covid-19. Đây không chỉ là lợi thế giúp đảm bảo an toàn cho người dân mà còn là bước đi đáp ứng kỳ vọng của du khách quốc tế trong thời điểm hiện tại.

Trước đó, các chuyên gia nước này đã đưa ra dự đoán về khả năng tăng nhanh số ca nhiễm Omicron tại địa phương. Theo đó, để đón đầu làn sóng biến chủng mới, đảo quốc tiếp tục mở rộng quy mô biện pháp quản lý an toàn dựa trên tình trạng tiêm chủng (VDS) đến nhiều cơ sở hơn trong năm 2022.

Từ ngày 1/2/2022, VDS đã mở rộng phạm vi áp dụng trong các bối cảnh, sự kiện đa dạng. Khách nghỉ dưỡng tại các khách sạn, nhà nghỉ và căn hộ dịch vụ cũng nằm trong diện được áp dụng VDS. Tất cả các sự kiện, không phân biệt quy mô, phạm vi, đều phải tiến hành kiểm soát VDS. Du khách có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 hoặc tiếp xúc gần với F0, nhận cảnh báo nguy cơ sức khỏe (HRW), sẽ mặc định tự cách ly và chữa trị tại nơi cư trú, từ ngày 20/12/2021.

Nỗ lực thành điểm du lịch an toàn, mới lạ

Nhằm tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp quốc tế cùng chuỗi sự kiện MICE quy mô lớn, chính phủ Singapore đã không ngừng cải tiến và sáng tạo công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu. Song song đó, tiêu chuẩn an toàn cũng được nâng cao và áp dụng rộng rãi tại các điểm đến, sự kiện MICE, mang đến những trải nghiệm thú vị, an toàn cho khách du lịch trong tương lai.

Về phương diện an toàn, đảo quốc sư tử có ứng dụng Hướng dẫn an toàn du lịch (STC) do sân bay Changi phát triển. Nguyên mẫu ứng dụng STC lần đầu thử nghiệm tại sự kiện TravelRevive, triển lãm thương mại hybrid đầu tiên ở Singapore.

Tại đây, STC giúp du khách quản lý an toàn các giai đoạn xuyên suốt chuyến đi. Ứng dụng còn cho phép du khách quản lý chuyến đi với danh sách tùy chỉnh các yêu cầu cần thực hiện trước khi nhập cảnh Singapore, như đăng ký Safe Travel Pass hay xét nghiệm tại sân bay. STC cũng giúp du khách giữ liên lạc với nhóm của họ, kể cả khi tham gia các hoạt động riêng lẻ, tương tự một phần lộ trình an toàn sau TravelRevive.

Các lộ trình an toàn được chuẩn bị tại sự kiện TravelRevive gồm có TraceTogether, Safe Entry và hàng loạt biện pháp khác. Ảnh: ITB Asia

Về trải nghiệm tham quan, du lịch, Singapore tích cực triển khai giải pháp National Gallery Singapore, giúp nâng cao trải nghiệm của du khách ngay tại nhà. Theo đó, du khách có thể chọn tham gia các chuyến tham quan bằng hình thức trực tuyến ngay tại nhà mà vẫn đảm bảo yếu tố chân thực cả về hình ảnh lẫn âm thanh.

Triển lãm tích hợp sẵn âm thanh hướng dẫn viên trình bày thông tin về điểm đến mà hành khách lựa chọn. Đồng thời, giải pháp này cũng giúp mang đến trải nghiệm liền mạch khi phân chia rõ ràng các khu vực có thu phí, điểm tự phục vụ, điểm giao dịch trên thiết bị di động và những kiosk bán hàng. Tất cả đều tích hợp đầy đủ trong thư viện triển lãm National Gallery Singapore.

Ngoài trải nghiệm du lịch tại chỗ, Singapore cũng triển khai nhiều ứng dụng khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng cho du khách mà vẫn đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc. Ứng dụng Vouch được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đăng ký dịch vụ đặt và dọn phòng, đặt thức ăn, giặt ủi, bổ sung tiện nghi... cho du khách lưu trú hoặc cách ly tại các khách sạn.

Nhiều đối tác khách sạn đã sử dụng phần mềm của Vouch để điều hướng dịch vụ của mình, giữ khoảng cách an toàn, bảo vệ cả nhân viên lẫn khách hàng. Đồng thời, giải pháp này cũng giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí cho phía khách sạn, hỗ trợ họ sớm phục hồi hậu suy thoái do đại dịch.

Các giải pháp công nghệ, sáng kiến mới được Singapore áp dụng liên tục nhằm nâng cấp trải nghiệm của du khách quốc tế lẫn nội địa, song song với đảm bảo an toàn cho họ. Đảo quốc kỳ vọng có thể sớm mở cửa trở lại bình thường trong năm 2022 với đầy đủ dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, ẩm thực, lưu trú...

Thy An