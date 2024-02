'Singapore chi triệu USD độc quyền tour Taylor Swift'

Thủ tướng Thái Srettha Thavisin nói chính phủ Singapore chi triệu USD để làm quốc gia độc quyền tổ chức "The Eras Tour" của Taylor Swift tại Đông Nam Á.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế iBusiness Forum 2024 ngày 16/2, Thủ tướng Srettha Thavisin nói công ty AEG - chuyên tổ chức lưu diễn quốc tế - tiết lộ lý do The Eras Tour của Taylor Swift không đến Thái Lan. Theo AEG, chính phủ Singapore đã tài trợ hai đến ba triệu USD cho mỗi đêm diễn của ca sĩ tại đây. Tổng sáu ngày trị giá 12 đến 18 triệu USD (khoảng 450 tỷ đồng). Động thái này giúp Singapore trở thành quốc gia duy nhất có The Eras Tour trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Srettha Thavisin tại diễn đàn iBusiness Forum 2024. Ảnh: Facebook Srettha Thavisin

Ông Srettha nhận xét nước đi của những nhà chức trách Singapore thông minh, "sắc sảo", đồng thời thừa nhận sẽ hành động giống nước bạn nếu biết thỏa thuận trên. Ông cho biết việc nhà nước hỗ trợ tài chính cho các buổi biểu diễn của siêu sao là đáng giá. Theo ông, quốc gia sẽ thu lợi nhuận lớn từ khoản chi tiêu của người hâm mộ nước ngoài đến xem ca nhạc, đồng nghĩa những buổi biểu diễn sẽ thúc đẩy kinh tế. Khách quốc tế sẽ chi trả cho các ngành dịch vụ và sản phẩm trong nước, từ "khách sạn đến các hoạt động du lịch và những quán thịt nướng ven đường".

"Nếu cô ấy đến Thái Lan, chi phí tổ chức hòa nhạc ở đây rẻ hơn và thu hút nhiều nhà đầu tư, khách du lịch đến thăm. Mặt khác, chúng tôi phải bỏ ra ít nhất 500 triệu bath (khoảng 343 tỷ đồng) để đầu tư nhưng con số này xứng đáng", ông nói thêm.

Theo Sky News, Taylor Swift có kế hoạch tổ chức concert tại Tổ hợp nhà thi đấu - trung tâm hội nghị Impact Arena, Muang Thong Thani vào năm 2014, nhưng bị hủy. Các bên tổ chức không đưa ra lý do cụ thể, nhưng sự kiện diễn ra sau cuộc đảo chính tại Thái Lan.

Taylor Swift, 35 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006 và sớm gặt hái nhiều thành tích, nhận 14 giải Grammy, 29 giải Billboard và thành công với nhiều chuyến lưu diễn quốc tế. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD.

Trailer phim tài liệu 'Taylor Swift: The Eras Tour' Trailer phim tài liệu "The Eras Tour" của Taylor Swift. Video: YouTube Taylor Swift

The Eras Tour bắt đầu từ tháng 3/2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay, sẽ tổ chức ở nhiều nước châu Âu và châu Á, tổng cộng 151 show. Tính trung bình, mỗi buổi diễn hút hơn 70 nghìn khán giả, thu về 17 triệu USD, mỗi vé có giá khoảng 238 USD.

Hồi tháng 10/2023, Taylor thành tỷ phú nhờ thành công của chuyến lưu diễn và đạt 2,2 tỷ USD sau các buổi diễn ở Bắc Mỹ - vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc.

The Eras Tour tại Singapore diễn ra trong sáu ngày từ 2 đến 9/3 (không có ngày 5 và 6/3) tại sân vận động quốc gia với sức chứa 55.000 khán giả. Cả sáu đêm nhạc đều cháy vé. Sau Singapore, Pháp là điểm dừng chân tiếp theo của Taylor Swift. Hiện cô ở Australia để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo tại Sydney từ ngày 23 đến 25/2.

Phương Thảo (theo SkyNews, MSNews)