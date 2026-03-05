Silva: 'Man City đã quen nhận quyết định bất lợi từ trọng tài'

AnhTiền vệ Bernardo Silva cho rằng Man City nhận nhiều quyết định bất lợi của trọng tài trong trận hòa Nottingham Forest 2-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Man City đang dẫn 2-1 tại sân Etihad. Erling Haaland dường như bị thủ môn Matz Sels phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. VAR vào cuộc, kiểm tra nhanh và giữ nguyên quyết định. Chỉ ít phút sau, Elliot Anderson ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2.

Trong hiệp một, Haaland cũng đòi phạt đền khi cho rằng Neco Williams kéo tay anh trong vòng cấm. Cuối trận, Rodri ngã sau pha va chạm với Nikola Milenkovic, nhưng trọng tài tiếp tục bỏ qua.

Erling Haaland ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với thủ môn Matz Sels, trong trận Man City hòa Nottingham Forest hòa 2-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 4/3/2026. Ảnh: Reuters

Sau trận, Bernardo Silva chỉ trích công tác trọng tài. "Chúng tôi gần như đã quen với điều đó mùa này. Tất cả các tình huống 50-50 đều chống lại chúng tôi", Silva nói với TNT Sports. "Tôi vừa xem lại pha bóng của Erling và với tôi đó là một quả phạt đền".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận có thể có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng cho rằng Man City phải chấp nhận thực tế. "Mọi người có thể có quan điểm khác. Nhưng Erling còn có thể làm gì? Chúng tôi đã quen với chuyện này. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chơi tốt hơn, bởi những quyết định đó nằm ngoài tầm kiểm soát", anh nói thêm.

Trên sân Etihad hôm 4/3, Man City hai lần dẫn trước nhờ công Antoine Semenyo và Rodri, nhưng vẫn bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Kết quả này khiến CLB thành Manchester bị Arsenal nới rộng cách biệt lên bảy điểm. Man City không còn nắm quyết tự quyết trong cuộc đua vô địch, dù vẫn đá ít hơn một trận và còn đại chiến Arsenal trên sân nhà ngày 22/3.

"Có những trận chúng tôi không xứng đáng, nhưng hôm nay toàn đội chơi tốt trong phần lớn thời gian", HLV Pep Guardiola nhận xét. "Forest phòng ngự rất chặt và là đội bóng mạnh. Nhưng chúng tôi thi đấu năng động. Nếu phân tích tổng thể, đây là một trận đấu tốt. Chúng tôi có nhiều điểm tích cực, dù vẫn còn những điều cần cải thiện".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn giữ thái độ lạc quan khi mùa giải còn chín vòng đấu, đồng thời hướng sự tập trung tới trận tiếp theo gặp Newcastle ở vòng năm Cup FA ngày 7/3. Ông cũng từ chối bình luận sâu về tình huống Haaland va chạm với thủ thành Nottingham Forest trong vòng cấm.

"Tôi luôn tin rằng Man City cần chơi tốt hơn để không phải phụ thuộc vào quyết định của trọng tài", HLV 55 tuổi nói. "Đó là trách nhiệm của toàn đội".

