Arsenal hơn Man City 7 điểm

AnhArsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal đề cao sự thận trọng, đặc biệt là khi thiếu trung vệ trụ cột Wiliam Saliba. Suốt hiệp một, họ gần như không để lộ nhiều khoảng trống, nhưng cũng thiếu đi sự bùng nổ trên hàng công. "Pháo thủ" chỉ tung ra vỏn vẹn một cú dứt điểm, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,01.

Tuy nhiên, chính pha kết thúc hiếm hoi đó mang về cho Arsenal điều quan trọng nhất: bàn thắng. Phút thứ 9, từ đường chuyền của Jurrien Timber, Bukayo Saka nhận bóng bên cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân trái. Bóng chạm một cầu thủ Brighton khẽ đổi hướng, đi lọt qua khe giữa hai chân của thủ thành Bart Verbruggen.

Bukayo Saka (trái) mừng bàn cùng Cristhian Mosquera trong trận Arsenal thắng Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh trên sân The Amex, Brighton và Hove, Đông Sussex, Anh ngày 4/3/2026. Ảnh: Reuters

Bàn mở tỷ số tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn sớm của Saka trên sân khách mùa 2025-2026. Cả hai bàn trước đó của Arsenal trong 10 phút đầu tại Ngoại hạng Anh đều được ghi trên sân khách và đều do Saka thực hiện - lần lượt ở phút thứ 5 trước Wolves và phút thứ 9 trước Brighton.

Brighton cũng là một trong những "con mồi" ưa thích của ngôi sao người Anh. Saka mới chỉ in dấu giày vào nhiều bàn hơn trước West Ham (5 bàn, 4 kiến tạo) và Southampton (3 bàn, 5 kiến tạo) so với thành tích trước Brighton, nơi anh đã có 3 bàn và 4 kiến tạo.

Bên kia chiến tuyến, Brighton có phần loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sáu lần dứt điểm nhưng không một lần trúng đích, xG dừng ở mức 0,36.

Sang hiệp hai, với lợi thế dẫn bàn, Arsenal tiếp tục thi đấu thận trọng, hiếm khi dâng cao tấn công. Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta kiểm soát thế trận vừa đủ, nhưng thiếu những pha phối hợp sắc nét để kết liễu đối thủ, ngay cả khi tung Kai Havertz vào thay Viktor Gyokeres chơi mờ nhạt.

Những phút cuối chứng kiến không ít khoảnh khắc khiến CĐV "Pháo thủ" thót tim. Chỉ cần một thoáng mất tập trung, mọi công sức có thể đổ sông đổ biển. Nhưng rốt cuộc, hàng thủ Arsenal vẫn đứng vững và bảo toàn chiến thắng 1-0 nhọc nhằn nhưng vô cùng quý giá.

Tin vui còn đến với Arsenal từ trận đấu cùng giờ. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Etihad. Kết quả này giúp Arsenal nới rộng cách biệt lên bảy điểm. Dù thầy trò Mikel Arteta đang thi đấu nhiều hơn một trận, khoảng cách ấy có thể mang ý nghĩa như một bước ngoặt.

Cuộc đua vô địch vẫn còn dài và đầy rẫy cạm bẫy, nhưng Arsenal đang nắm lợi thế rõ ràng. Họ có thể chưa chơi thứ bóng đá rực lửa hay áp đảo tuyệt đối, song điều quan trọng nhất lúc này là điểm số. Và đôi khi, những chiến thắng 1-0 nhọc nhằn lại chính là nền tảng của một nhà vô địch.

