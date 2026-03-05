Man City bị chia điểm ở Ngoại hạng Anh

AnhMan City hai lần dẫn trước, nhưng vẫn bị đội khách Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu chứng kiến sự đối lập giữa hàng công ghi 57 bàn của Man City (nhiều thứ hai giải đấu) và 26 bàn của Nottingham Forest (ít thứ hai). Nhưng trong ngày thi đấu thăng hoa, đội khách ghi hai bàn tuyệt đẹp để rời sân Etihad với một điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal thắng 1-0 trên sân Brighton. Với những kết quả này, Man City bị Arsenal nới rộng cách biệt lên bảy điểm, dù đang đá ít hơn một trận. Đây có thể là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch, khi Ngoại hạng Anh chỉ còn chín vòng, và Man City còn phải phân phối sức cho bốn đấu trường trong giai đoạn quyết định.

Antoine Semenyo mừng bàn mở tỷ số trong trận Man City hòa Nottingham Forest hòa 2-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 4/3/2026. Ảnh: AP

Với lợi thế sân nhà, Man City nhanh chóng chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 31 bằng một pha phối hợp đẳng cấp. Rayan Cherki đột phá bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác để Antoine Semenyo đá nối chân trái tung lưới thủ thành Matz Sels.

Kể từ khi gia nhập Man City hồi tháng 1, Semenyo đã in dấu giày vào chín bàn thắng (bảy bàn, hai kiến tạo) trên mọi đấu trường - thành tích chỉ kém Viktor Gyokeres (10) trong các cầu thủ Ngoại hạng Anh cùng kỳ.

Sau bàn mở tỷ số, Man City tiếp tục dồn ép và nhiều lần tiến sát bàn nhân đôi cách biệt. Erling Haaland có cơ hội sau đường chọc khe của Phil Foden nhưng không thể vượt qua Matz Sels, còn Semenyo cũng bỏ lỡ pha căng ngang nguy hiểm.

Morgan Gibbs-White (áo đỏ) đánh gót quân bình tỷ số 1-1. Ảnh: Reuters

Sự phung phí ấy khiến Man City phải trả giá. Phút 56, Ola Aina bứt tốc bên cánh phải rồi treo bóng về cột xa. Igor Jesus đánh đầu chuyền sửa lưng, nhưng Morgan Gibbs-White vẫn phản ứng đầy ngẫu hứng bằng cú đánh gót hiểm hóc vào góc gần, khiến Gianluigi Donnarumma không kịp trở tay. Đây là bàn thứ tám của Gibbs-White tại Ngoại hạng Anh mùa này - thành tích tốt nhất của anh ở giải đấu.

Man City nhanh chóng đáp trả. Chỉ sáu phút sau, Rayan Ait-Nouri thực hiện quả phạt góc bên cánh phải để Rodri bật cao đánh đầu cận thành. Thủ môn Matz Sels chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Tiền vệ 29 tuổi hét lớn bằng tiếng Tây Ban Nha "Vamos, vamos!" (Tiến lên) khi ghi bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau 22 tháng - khoảnh khắc tưởng như đã mang lại chiến thắng cho đội bóng của Pep Guardiola.

Elliot Anderson cứa lòng ấn định tỷ số hòa 2-2. Ảnh: AP

Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ tồn tại 14 phút. Elliot Anderson bật nhả với đồng đội loại bỏ Phil Foden rồi thoát xuống, tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm vào góc xa. Donnarumma bay hết cỡ nhưng bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Những phút cuối trận diễn ra nghẹt thở. Man City dồn ép dữ dội nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định. Ở phút bù giờ, Rodri ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Anderson, song trọng tài Darren England và VAR đều không thổi phạt.

Cơ hội cuối cùng đến với đội chủ nhà ở phút bù thứ chín khi Savinho đá bồi cận thành, nhưng Murillo kịp phá bóng ngay trước vạch vôi, khép lại trận hòa đầy kịch tính tại Etihad.

Hồng Duy