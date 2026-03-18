Siêu tàu sân bay Mỹ sắp 'rút về cảng' sau vụ hỏa hoạn gần Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford dường như sẽ rời Biển Đỏ về cảng ở Hy Lạp để sửa chữa, sau khi xảy ra đám cháy trên tàu.

Hãng thông tấn Reuters ngày 17/3 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến rút về quân cảng tại đảo Crete thuộc Hy Lạp, nhưng không nêu lý do và thời gian chiến hạm sẽ neo tại đây.

Trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ cho biết USS Gerald R. Ford phải về cảng sửa chữa hư hại sau đám cháy hôm 12/3 và quá trình này dự kiến kéo dài hơn một tuần. "Thông tin sơ bộ cho thấy tàu sẽ trải qua giai đoạn sửa chữa cấp độ nhà máy, tức là mức độ phức tạp nhất và có thể đòi hỏi thay thế những bộ phận trên tàu", trang tin này cho hay.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời căn cứ ở đảo Crete, Hy Lạp hôm 26/2. Ảnh: AP

Vụ cháy bắt nguồn từ lỗ thông gió của một máy sấy trong khu giặt là trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford, khiến lực lượng trên tàu mất hơn 30 tiếng để khống chế. Sự việc khiến hơn 600 thủy thủ trên tàu mất chỗ ngủ, phải nằm vạ vật trên sàn nhà, mặt bàn. Nhiều thủy thủ cũng không thể giặt đồ trong những ngày qua.

Một quan chức nói với Reuters rằng gần 200 thủy thủ trên tàu đã được điều trị vì tổn thương liên quan đến khói. Ít nhất 3 người đã được sơ tán bằng máy bay để chữa trị trên bờ.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, USS Gerald R. Ford đang làm nhiệm vụ ở Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ khẳng định vụ cháy không gây ảnh hưởng đến hệ thống động lực của tàu và chiến hạm vẫn hoạt động bình thường.

Chiến hạm này đã triển khai làm nhiệm vụ trong 10 tháng liên tục, sau khi được điều từ Caribe tới Trung Đông.

Cuộc sống của thủy thủ đoàn trên chiến hạm Ford Thủy thủ đoàn tàu sân bay Ford chuẩn bị đồ ăn và trang trí nhân Lễ Tạ ơn năm 2024. Video: US Navy

Nếu tàu tiếp tục hoạt động trên biển đến giữa tháng 4, đây sẽ là đợt triển khai tàu sân bay dài nhất kể từ năm 1975 của Mỹ. Các thành viên thủy thủ đoàn trên Ford được thông báo đợt triển khai nhiều khả năng kéo dài tới tháng 5, đồng nghĩa họ có thể phải làm nhiệm vụ trên biển tròn một năm, gấp đôi thời gian hoạt động thông thường của một tàu sân bay.

Thời gian triển khai kéo dài như vậy làm dấy lên lo ngại nguy cơ thủy thủ đoàn gặp vấn đề về tinh thần và suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm. Chuẩn đô đốc về hưu Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị trên tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.

Có chiều dài 337 m và chiều ngang 78 m, Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay. Đây cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi triển khai làm nhiệm vụ.

Tờ Wall Street Journal hồi tháng 2 cho biết một sĩ quan thuộc biên chế tàu sân bay Ford đã tiết lộ với cha mình rằng "hệ thống nhà vệ sinh trên chiến hạm đang gặp vấn đề".

Vị trí đảo Crete và Biển Đỏ. Đồ họa: BBC

Phạm Giang (Theo Reuters, USNI News, WSJ)