Showbiz Hàn khủng hoảng vì dịch

Đài truyền hình đóng cửa, loạt phim hoãn quay, ngừng chiếu khi nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nhiễm nCoV.

Chiều 25/8, đại diện SBS thông báo một nhân viên làm việc tại trụ sở chính của đài dương tính nCoV. Những ai tiếp xúc với người này nhanh chóng đi xét nghiệm, tự cách ly. Loạt chương trình truyền hình My Ugly Duckling, Running Man, Master in the House... ngừng quay.

Trước đó, hôm 20/8, ba diễn viên Seo Sung Jong, Heo Dong Won, Kim Won Hae lần lượt công bố nhiễm bệnh. Hơn 1.000 nghệ sĩ, nhân viên hậu trường tiếp xúc với họ phải xét nghiệm, cách ly.

Từ trái qua: Seo Sung Jong, Heo Dong Won, Kim Won Hae lần lượt công bố nhiễm nCoV. Ảnh: TVDaily, TVReport.

Nghệ sĩ, nhân viên hậu trường nhiễm nCoV như một đòn giáng mạnh vào làng giải trí đang khó khăn, theo Yonhap News. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch, nhiều sự kiện giải trí bị hủy bỏ. Tuy nhiên, các bộ phim, show truyền hình vẫn được ghi hình trong tình trạng không khán giả và đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.

Sau khi có thông tin nghệ sĩ nhiễm bệnh, các đài truyền hình lớn như: KBS, jTBC, tvN... thông báo ngừng quay, hoãn phát sóng phim và chương trình. Đài KBS quyết định ngừng quay năm bộ phim như: To All The Guys Who Loved Me, Do Do Sol Sol La La Sol... và show 2 Days & 1 Night. Phim Thám tử Zombie dự kiến lên sóng ngày 31/8 cũng hoãn chiếu.

Hôm 21/8, đại diện đài jTBC thông báo dừng quay tất cả phim truyền hình được lên kế hoạch sản xuất tại khu vực Seoul, bao gồm: Run on, Trở lại tuổi 18, Probability, Cuộc sống riêng tư, Our School Is... đến hết ngày 31/8. Người này nói: "Dù chưa có trường hợp dương tính nào trong đội ngũ, chúng tôi vẫn quyết định tham gia cuộc chiến chống Covid-19. Quyết định dựa trên sự ưu tiên về an toàn và sức khỏe của tất cả nhân viên". Lịch ghi hình mới sẽ được thông báo dựa trên tình hình thực tế. Trước đó, Đài phát thanh và truyền hình CBS tuyên bố đóng cửa sau khi một phóng viên của đài có kết quả dương tính.

Showbiz Hàn khốn đốn lần hai vì Covid-19 Nhóm nhạc (G)I-DLE nhận giải và biểu diễn không khán giả trong "M Countdown" hôm 20/8. Đến 23/8, Mnet thông báo ngừng phát sóng chương trình vì dịch bùng phát. Video: Mnet.

Theo Ủy ban quảng bá phim Hàn Quốc, kể từ giữa tháng 6, ngành điện ảnh có dấu hiệu phục hồi khi loạt #Alive, Peninsula, Deliver Us From Evil ra mắt, thu hút khán giả với hơn bảy triệu người ra rạp trong nửa đầu tháng 8. Tuy nhiên, con số này giảm mạnh trong một tuần trở lại đây khi các ca dương tính tăng mạnh, nhất là khi có nghệ sĩ nhiễm. Phim The Golden Holiday tiếp tục thông báo hoãn chiếu lần hai. Phim Victory có sự tham gia của Song Joong Ki, Kim Tae Ri và Yoo Hae Jin phải tổ chức họp báo ra mắt trực tuyến. Bom tấn Hollywood Tenet hủy họp báo và chương trình gặp gỡ đạo diễn Christopher Nolan dù vẫn giữ lịch ra rạp 26/8.

Tình hình của ngành sân khấu nghiêm trọng hơn khi tất cả vở diễn bị hủy, nhà hát đóng cửa. Trước đó, ba diễn viên Seo Sung Jong, Heo Dong Won, Kim Won Hae xác nhận dương tính khi tham gia vở kịch Champon. Ngoài ra, 15 trong 40 thành viên của êkíp nhiễm bệnh.

Theo báo cáo công bố ngày 15/7 của Viện Nghiên cứu Văn hóa và du lịch Hàn Quốc, chỉ trong sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu thiệt hại trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là 82,3 tỷ won (hơn 1,6 nghìn tỷ đồng) và nghệ thuật thị giác là 66,6 tỷ won (1,3 nghìn tỷ đồng) . Có 6.457 buổi biểu diễn và 1.525 triển lãm bị hủy.

Vở kịch "Bravo Um" diễn không khán giả hồi tháng ba. Ảnh: Yonhap News.

Nhiều nhóm nhạc tan rã, nghệ sĩ, nhân viên hậu trường mất việc vì dịch. Ngày 21/8, hai nhóm nhạc thần tượng ANS và Hinapia tuyên bố tan rã . Thành viên ANS cho biết nguyên nhân nhóm ngừng hoạt động vì dịch. "Công ty đã sa thải gần hết nhân viên từ tháng 3, chúng tôi không có quản lý, người chăm sóc và phải tự cập nhật lịch trình. Chúng tôi phải chuyển khỏi ký túc xá và không có phòng tập".

Trong khi đó, Hinapia ngừng hoạt động nhiều tháng trước khi tan rã. Nhóm ra mắt vào ngày 3/11/2019, chỉ phát hành một ca khúc Drip. Công ty không công bố lý do rã nhóm, nhưng một chuyên gia trong ngành giải trí nói trên Osen: "Một nhóm nhạc không có bệ đỡ lớn, ra mắt đúng thời điểm dịch bùng phát tới nay thì việc tan rã là điều tất yếu. Nếu dịch còn kéo dài thì còn nhiều nhóm nhạc ngừng hoạt động hơn nữa". Trước đó, hồi tháng 4, nhóm nhạc NeonPunch và Spectrum cũng thông báo tan rã với lý do tương tự.

Nhóm nhạc ANS ra mắt vào tháng 9/2019. Ảnh: Naver.

Theo khảo sát do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, khoảng 87,4% nghệ sĩ bị hủy, hoãn các hoạt động nghệ thuật. Chosun ước tính gần 10.000 nghệ sĩ, nhân viên hoạt động trong ngành giải trí bị mất việc vì dịch vài tháng qua. Trong đó, nghệ sĩ tự do, công ty giải trí quy mô nhỏ... là những đối tượng chịu thiệt hại nặng nhất.

Nhà nghiên cứu Yang Hye Won cho biết trên Yonhap News: "Các sự kiện văn hóa nghệ thuật, biểu diễn, triển lãm tập trung chủ yếu vào nửa cuối năm. Do đó, Covid-19 càng kéo dài thì càng thiệt hại lớn". Ông Yang nhận định theo tình hình hiện tại, các nghệ sĩ và công ty giải trí lớn cũng có nguy cơ thất nghiệp, phá sản.

Hiểu Nhân