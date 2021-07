Diễn viên 'Taxi Driver' mắc Covid-19

Hàn QuốcDiễn viên Cha Ji Yeon - nữ chính phim "Taxi Driver " - nhận kết quả dương tính với nCoV tối 5/7.

Đại diện công ty quản lý - C-JeS Entertainment - cho biết diễn viên thực hiện xét nghiệm Covid-19 hàng tuần theo đúng quy định trong quá trình quay phim. "Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân Cha Ji Yeon lây nhiễm. Diễn viên dừng mọi lịch trình công việc và tuân theo hướng dẫn của cơ quan y tế", đại diện nói.

Các thành viên gia đình, nhân viên và những người có tiếp xúc với Cha Ji Yeon đều được lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà. Bộ phim The Bride Of Black do cô đóng chính ngừng quay trong hai tuần. Trước đó, vở nhạc kịch Red Book mà Cha Ji Yeon tham gia cũng hủy diễn vì Covid-19 bùng phát trở lại.

Diễn viên Cha Ji Yeon chuyên đảm nhận cái vai phản diện. Ảnh: YTN.

Theo YTN, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc lần nữa rơi vào tình trạng khẩn cấp khi dịch có dấu hiệu bùng phát trở lại. Hôm 27/6, Sunggyu - thành viên nhóm nhạc nam Infinite - nhận kết quả dương tính với nCoV dù đã tiêm vaccine. Trước đó, Ji Soo (Lovelyz) thông báo mắc Covid-19 do có tiếp xúc với người bệnh trong quá trình làm việc. Hàng loạt nhóm nhạc, nhân viên đài truyền hình, êkíp quản lý... phải ngừng làm việc, tự cách ly và chờ kết quả xét nghiệm. Các chương trình âm nhạc hiện vẫn ghi hình trong tình trạng không khán giả hoặc tổ chức online.

Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) sáng 6/7 báo cáo thêm 711 ca, nâng tổng số ca nhiễm nCoV toàn quốc lên 160.795, trong đó 2.028 trường hợp tử vong.

Cha Ji Yeon sinh năm 1982 tại Daejeon, là diễn viên thực lực của màn ảnh xứ Hàn. Cô ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm Tình yêu và sự dối trá (2011), Vương triều dục vọng (2015), Những câu chuyện kinh dị phần ba (2016), Tình yêu, giả dối (2016)... Gần đây, cô đóng vai chính Baek Sung Mi - đứng đầu thế giới ngầm - trong phim truyền hình Taxi Driver của đài SBS.

Cha Ji Yeon trong phim "Taxi Driver" Cha Ji Yeon trong phim "Taxi Driver". Video: SBS.

Hiểu Nhân