Bí ẩn nghìn cây vàng phía sau vụ án lừa đảo tiền số

Họ lừa người khác bằng đồ 'ảo', nhưng chính họ lại tìm sự an toàn trong vật chất.

Khi khởi tố vụ án liên quan một người nổi tiếng, với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư đồng tiền số, số tài sản bị tạm giữ và phong tỏa khiến dư luận giật mình: 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ôtô... tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng.

Trước đó, trong vụ án khác cơ quan điều tra thu giữ 316 tỷ đồng trong tài khoản, hàng loạt sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ hàng hiệu... Tổng cộng hơn trăm bất động sản bị phong tỏa.

Đọc những con số ấy, người ta dễ bị choáng bởi độ lớn của tiền, nhưng điều khiến tôi băn khoăn lại nằm ở chi tiết trăm kg vàng và lượng vàng.

Hàng trăm, hàng nghìn cây vàng, miếng vàng SJC, vàng nguyên khối... xuất hiện trong các vụ án công nghệ cao, lừa đảo qua sàn tiền số.

Những đường dây lừa đảo số được xây dựng với lớp vỏ hiện đại: Sàn giao dịch quốc tế, blockchain, đầu tư thông minh, công nghệ 4.0. Nhưng khi bóc lớp vỏ ấy ra, bản chất lại trở về với điều cũ kỹ nhất trong lịch sử loài người: lòng tham và bản năng chiếm hữu vật chất. Vàng - biểu tượng của giá trị, của sự bảo chứng, phải chăng vẫn là nơi con người muốn quy đổi mọi giá trị về?

Tại sao trong hai vụ án trên, họ không giữ coin hay NFT trong ví điện tử? Họ chuyển hóa nó thành vàng, đất, xe, nhà những thứ có thể sờ, nắm, cất trong két. Họ lừa người khác bằng ảo tưởng, nhưng chính họ lại tìm sự an toàn trong vật chất?

KT